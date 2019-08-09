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20 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 08:53 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan firari saklandığı evde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi.

20 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı

Adana’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan firari saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan Kurtuluş A.’yı (34) yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şahsın yakalanmamak için kendi adresinde kalmadığını bir başka adres kullandığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Kurtuluş A.’nın Belediyeevleri Mahallesi’nde arkadaşında kaldığı belirlendi. Eve düzenlenen baskında zanlı kaçmak istedi ancak evin etrafı polis tarafından sarıldığı için kaçamadı. Yakalanan zanlı emniyete getirilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Kurtuluş A. buradan da kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.

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