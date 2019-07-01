20 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Süleyman Ö.'nün yağma suçundan 20 yıl 10 ay keskinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Yeşilova Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Süleyman Ö.'yi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde, Süleyman Ö.'nün nitelikli yağma suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Süleyman Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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