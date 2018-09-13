HABER

20 yıl hapisle aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

ADANA'da 17 ayrı hırsızlık olayından kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası bulunan Kamuran Yelboğa (28) yakalanarak cezaevine konuldu.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da 17 ayrı hırsızlık olayından kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası bulunan Kamuran Yelboğa (28) yakalanarak cezaevine konuldu. Adana polisi, 17 ayrı hırsızlıktan kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası bulunan Kamuran Yelboğa'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Adrese operasyon yapan polis, Kamuran Yelboğa'yı yakaladı. Yelboğa, Adliye'deki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Şifreler belirlendi, uyuşturucu satıcısı yakalandıŞifreler belirlendi, uyuşturucu satıcısı yakalandı
Kırklareli'de 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)Kırklareli'de 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teneke kutudan bakın ne yaptı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

Değişim şaşkına çevirdi

Değişim şaşkına çevirdi

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.