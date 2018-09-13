20 yıl hapisle aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da 17 ayrı hırsızlık olayından kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası bulunan Kamuran Yelboğa (28) yakalanarak cezaevine konuldu. Adana polisi, 17 ayrı hırsızlıktan kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası bulunan Kamuran Yelboğa'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Adrese operasyon yapan polis, Kamuran Yelboğa'yı yakaladı. Yelboğa, Adliye'deki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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