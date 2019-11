20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi, yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, birçok suçtan kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.H. (32) polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımpaşa Mahallesi'nde, 'Dolandırıcılık', 'Basit yaralama', 'Güveni kötüye kullanmak', 'Hırsızlık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlardan arandığı ve hakkında kesilmiş 20 yıl cezası olduğu öğrenilen O.H.'nin saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, O.H.'nin adresini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla, O.H., yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede O.H.'nin sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.H., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI