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20 yıl önce işlenen cinayete müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:21 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudaya ilçesinde evinin çatı katında kendini tavana iple asarak yaşamına son verdiği sanılan 51 yaşındaki kadının evlatlık edindiği oğlu tarafından öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiği iddiasıyla 14 yıl sonra açılan davada 20 yıl sonra karar çıktı.

20 yıl önce işlenen cinayete müebbet hapis

Bursa’nın Mudaya ilçesinde evinin çatı katında kendini tavana iple asarak yaşamına son verdiği sanılan 51 yaşındaki kadının evlatlık edindiği oğlu tarafından öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiği iddiasıyla 14 yıl sonra açılan davada 20 yıl sonra karar çıktı. Evlatlık olan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Mudanya İlçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi’nde 1999 yılı şubat ayında meydana geldi. Bursa’da oturan İshak Ünal (39), küçük yaşta kendisini yurttan alıp nüfusuna geçiren üvey annesi Emine Ünal’dan uzun süredir haber alamadığını belirterek, teyzesinin oğlu ile Mudanya’ya gitti. İshak Ünal, evde Emine Ünal’ın imzasıyla yazılı intihar notunu görünce, teyzesinin oğlu ile birlikte çıktığı çatı katında, Emine Ünal’ın asılı cesediyle karşılaştı.
Polise haber veren İshak Ünal, intihar notunu da görevlilere teslim etti. Cumhuriyet Savcılığı’nca yapılan inceleme sonucu, intihar ettiği belirtilen Emine Ünal’ın ölümüyle ilgili olarak takipsizlik kararı verildi.
Olaydan 14 yıl sonra İshak Ünal’ın arkadaşı olan İ.C.A., radyoda duyduğu bi cinayet haberinin ardından yanındaki arkadaşına Emine Ünal’ın, daha önce "Annemi eter alıp bayıltacağım. Daha sonra da öldüreceğim" diyen İshak Ünal tarafından öldürüldüğünü iddia etti. İ.C.A., İshak Ünal’ın cinayet sonrası arkadaşları olan S.Ş. ile birlikte cesedi asansöre koyarak çatı katına taşıyıp, burada olaya intihar görüntüsü verdiklerini, intihar notunu ise Emine Ünal’ın yazmadığını öne sürdü. İ.C.A’nın olayı anlattığı arkadaşı durumu emekli olan polis babasına anlattı.
Emekli polis memurunun, oğlunun anlattıklarını polise bildirilmesi üzerine İshak Ünal ile arkadaşı S.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarında suçunu kabul etmeyen 2 şüpheli adliyeye çıkartıldı. İshak Ünal tutuklanırken, ’Cinayete yardım ve yataklık’ etmekle suçlanan S.Ş. ise bu suçun zaman aşımına girmesi dikkate alınarak savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan" 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Ünal son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasında suçu yine kabul etmeyen Ünal, üvey annesinin intihar ettiğini ileri sürdü. Mahkeme avukat savunmalarının da ardından 20 yıl önce işlenen cinayet için kararını verdi. Ünal müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

20 yıl önce işlenen cinayete müebbet hapis

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