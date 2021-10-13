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20 yıl sonra, Kadıköy'de töre cinayeti

13.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişi Şırnak'tan gelerek, iddiaya göre 20 yıl önce annesiyle aşk yaşayıp ortaya çıkmasının ardından ailenin korkusundan kaçtığı Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladığı kişiyi; Kadıköy'de cadde ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin itiraf ettiği töre cinayetine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

20 yıl sonra, Kadıköy'de töre cinayeti

Olay, dün Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olan ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan Murat T. (21), bu yıl dedesinin hayatını kaybetmesinin ardından babası Hacı T.'den, annesiyle yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi.

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20 YIL ÖNCE YAŞANAN YASAK AŞK

Murat T.'ye 20 yıl önce babası askerdeyken, annesinin Kamuran Tün (42) ile yasak aşk yaşadığının ve annesinin daha sonra farklı biriyle evlendiği söylendi. Daha sonra baba Hacı T. ve amca Selçuk T. ise Murat T.'ye, Kamuran Tün'ü öldürmesi gerektiğini söyledi. Murat T., 20 yıl önce ailenin korkusundan Irak'a kaçan Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı.

İSTANBUL'A ÇAĞIRDI

Murat T., Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile iletişime geçmek için Tekirdağ'da oturan Duygu H.'den yardım istedi. Duygu H.'ye, kendisinin Kamuran Tün'den 150 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Duygu H. sosyal medya üzerinden Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile mesajlaşmaya başladı. Duygu H. iş yapmak istediğini söyleyerek Kamuran Tün'ü İstanbul'a çağırdı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Kadıköy'de bir restoranda buluşan ikili yemeğin ardından ayrıldı. Murat T. ise restorandan ayrılan Kamuran Tün'ü takip etmeye başladı. Bir süre sonra Murat T., yolda yürüyen Kamuran Tün'ü defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Tün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Tün, kurtarılamadı. Olayın ardından yaya olarak kaçan Murat T. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Murat T., cinayeti kendisinin planladığını ve işlediğini söyledi. Polis ekiplerince yaklaşık 4 saat sorgulanan Murat T., tüm olanları itiraf etti. Bunun üzerine olayla ilgili kurulan özel ekip, Tekirdağ, Tuzla ve Maltepe'de operasyonlar düzenledi. Duygu H. Tekirdağ'da, Hacı T. Tuzla'da ve Selçuk T ise Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. (DHA)

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cinayet İstanbul Şırnak Kadıköy Irak
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