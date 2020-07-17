20 yıl sonra yeniden: Nissan logosunu değiştirdi! İşte Nissan'ın yeni logosu

Nissan'ın logosu hepimizin hafızasındadır. Zira firma o kafamızda canlanan logoyu 20 yıldır kullanmakta. Ancak günümüzde her şey dijitalleşti ve bu dijitalleşmeyle birlikte tüm simgeler de zamana uygun hale geldi. Nissan da bu mottoyla hareket etmenin vaktinin geldiğini düşünmüş olacak ki 20 yıldır kullandığı logosunu, yeni logosuyla degiştirdi.

İŞTE NİSSAN'IN YENİ LOGOSU

Nissan'ın yeni logosu tamamen dijitale uygun hale getirilmiş durumda. Yeni logo, eski logoya yapı olarak benzese de iki boyutlu olarak yeni bir yüz kazanmış. Aktarılan bilgilere göre bu logo; “ince, hafif ve esnek” sözleriyle yola çıkılarak ''tutkulu ol, yenilikçi ol ve rakip ol'' gibi kişiyi oldukça motive edebilecek sözlerle çizilmiş ve şimdiki haline getirilmiş. Aslında logonun farklı da bir hikayesi var.

ÜÇ BOYUTLUDAN İKİ BOYUTLUYA UZANAN SÜREÇ

Nissan'ın logo değişikliği kararı aniden alınmış bir karar değil. Şirket, 2017 yılından beri yeni logo hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda ilk etapta üç boyutlu bir logo düşünen Nissan, daha sonra yapılan yüzlerce eskiz çizimlerinin ve maketlerin ardından bu logoda karar kıldı. Böylece Nissan otomobillerde arzı endam edecek yeni Nissan logosu ortaya çıktı. Nissan'ın Gelişmiş Tasarım Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Tsutomu Matsuo ise yeni Nissan logosunun yol gösterici mesajı aktardıklarını söylüyor.