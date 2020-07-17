20 yıl sonra yeniden: Nissan logosunu değiştirdi! İşte Nissan'ın yeni logosu

Nissan'ın logosu hepimizin hafızasındadır. Zira firma o kafamızda canlanan logoyu 20 yıldır kullanmakta. Ancak günümüzde her şey dijitalleşti ve bu dijitalleşmeyle birlikte tüm simgeler de zamana uygun hale geldi. Nissan da bu mottoyla hareket etmenin vaktinin geldiğini düşünmüş olacak ki 20 yıldır kullandığı logosunu, yeni logosuyla degiştirdi.
Nissan'ın yeni logosu tamamen dijitale uygun hale getirilmiş durumda. Yeni logo, eski logoya yapı olarak benzese de iki boyutlu olarak yeni bir yüz kazanmış. Aktarılan bilgilere göre bu logo; “ince, hafif ve esnek” sözleriyle yola çıkılarak ''tutkulu ol, yenilikçi ol ve rakip ol'' gibi kişiyi oldukça motive edebilecek sözlerle çizilmiş ve şimdiki haline getirilmiş. Aslında logonun farklı da bir hikayesi var.
Nissan'ın logo değişikliği kararı aniden alınmış bir karar değil. Şirket, 2017 yılından beri yeni logo hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda ilk etapta üç boyutlu bir logo düşünen Nissan, daha sonra yapılan yüzlerce eskiz çizimlerinin ve maketlerin ardından bu logoda karar kıldı. Böylece Nissan otomobillerde arzı endam edecek yeni Nissan logosu ortaya çıktı. Nissan'ın Gelişmiş Tasarım Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Tsutomu Matsuo ise yeni Nissan logosunun yol gösterici mesajı aktardıklarını söylüyor.
Tsutomu Matsuo, Eğer güçlü bir inancınız varsa, Güneş'e bile nüfuz eder. Nissan'da başarının gücüne olan bu kuvvetli inanç asla değişmedi ve bu, elektrifikasyon, sürücü yardımı ve dijital bağlantısallık konularındaki öncü çabalarımızdan görülebilir'' dedi. Matsuo ayrıca logonun müşterilere, çalışanlara ve topluma bağlılıklarını göstermek için tüm bunları bir bakışta iletmesi gerektiğini de ekledi. Peki Matsuo'nun açıklamalarından sonra malum soruya geldi. Yeni Nissan logosu ile ne zaman tanışacağız?
Nissan'ın açıklamalarına göre Nissan'ın yeni logosu içerisinde bulunduğumuz temmuz ayı ile birlikte Nissan'ın dijital ve fiziksel kanallarında görülmeye başlanacak. Ayrıca Nissan'ın yeni elektrikli otomobili Nissan Ariya da bu logoyla gelecek. Hatta Nissan, logoyu gösteren ve onun ardındaki hikayeyi anlatan bir videoyu resmi YouTube hesabına yükledi bile.
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