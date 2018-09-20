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'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 09:58 | Son Güncelleme

Alibaba Group Holding'in kurucusu Jack Ma, insanların Çin ile ABD arasında 20 yıl sürebilecek bir ticaret savaşına göre hazırlık yapmaları gerektiği uyarısı yaptı.

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Hangzhou'da düzenlenen Yatırımcılar Zirvesi'nde konuşan Alibaba Group Holding'in kurucusu Jack Ma, ekonomik durumun iyi olmadığını ve bunun uzun sürebileceğini vurguladı.

Ma, ABD ile Çin arasındaki gelişmeleri, "20 gün, 20 ay değil; belki de 20 yıl sürecek bir ticaret savaşı" şeklinde değerlendirdi.

Ma, onyıllarca sürebilecek bir ticaret savaşında Çin'in Afrika, Güney Asya ve Avrupa'yı kapsayan modern zamanın "İpek Yolu"na, ihracata odaklanması gerektiğini vurguladı.

Jack Ma ayrıca, ticari gerilimler nedeniyle Alibaba'nın artık ABD'de "1 milyon istihdam yaratma" sözünü yerine getiremeyebileceğini de ekledi.

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jack ma Alibaba çin ABD ticaret savaşı en büyük savaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
42 yaşındayım ben kendimi bildim bileli ekonomik savaştayım. ABD Çin in ekonomik savaşı olsa kaç yazar, 50 yıl sürse ne olur.
jack gerçek olacakları söylemiş, çin dünya devi olurken, abd ise hainlik ve sömürü düzenine odaklanmış dünya görüşüyle var olan ticaret savaşlarının gün yüzüne çıkması, abd nin tükenmişlik sendrumuna girmesi beldi de sıcak savaşların habercisidir.
Bu savaşın kazananı Çin'de; 20 yıl sürmez.
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