20 yıla kadar hapsi isteniyor! Emekli Tuğgeneral Cankıymaz hakkında FETÖ iddianamesi

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede Cankıymaz'ın üzerine kayıtlı telefon hattının yanı sıra Hüseyin T. adına kayıtlı operasyonel bir hat daha kullandığı ve bu hat üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarıyla görüştüğü belirtildi.

Cankıymaz'ın, emekli Tuğgeneral Celalettin Ç. ile mahrem imam M.S.S'ye bağlı olarak 2010-2013 yıllarında Ankara'da görev yaptığı dönemde oluşturulan hücresel haberleşme ağında yer aldığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin görev yaptığı diğer yerlerde de ankesörlü telefonlar üzerinden örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü bildirildi ve bu görüşmelere ilişkin iletişim tespitlerine yer verildi.

İSMİ, FETÖ İLE İLTİSAKLI PERSONEL LİSTESİNDE

İddianamede, Cankıymaz'ın isminin darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan çatı davada 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Mehmet Partigöç'ün ofisinde bulunan ve FETÖ ile iltisaklı oldukları değerlendirilen personel listesinde yer aldığı, ilk görev yerinde birlikte kaldığı ev arkadaşının örgüt mensubu olduğu, şüphelinin de örgüt üyesi olduğunun ihbar edildiği kaydedildi.