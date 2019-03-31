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20 yılda 4 farklı partiden 5 kez seçime giren aday seçilemedi

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 21:34 | Son Güncelleme

İzmir'de Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, son 20 yılda 4 farklı partiden 5 kez seçime girdi. Partisi CHP aday göstermeyince, DSP'den seçime giren Çiçek, 5 seçimde 2'nci kez kazanamadı.

20 yılda 4 farklı partiden 5 kez seçime giren aday seçilemedi

İzmir'de Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, 20 yıl boyunca 4 farklı partiden 5 kez seçime girdi. 5 seçimde 2'nci kez seçimi kazanamadı.

İLK KEZ 1999'DA SEÇİME GİRDİ

İzmir’in Tire ilçesinde ilk kez 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Anavatan Partisi’nden belediye başkan adayı olan Tayfur Çiçek, seçimi kazandı. 5 yıl boyunca görev yapan Çiçek, 2004 yerel seçimlerinde bir kez daha Anavatan Partisi’nden aday oldu. Ancak bu kez seçimi kaybetti. Bu seçimlerde AK Parti’nin adayı Mehmet Sıtkı İçelli, belediye başkanı seçildi. Tayfur Çiçek, 2009 yerel seçimlerinde bu kez de Demokrat Parti’den aday oldu. Sandıktan zaferle çıkan Tayfur Çiçek, 5 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüttü.

2019'DA YENİDEN ADAY OLDU

2014 yerel seçimlerinde ise parti tercihini CHP’den yana kullan Çiçek, Tire’de CHP’nin adayı olarak seçmenin karşısına çıktı. Bu seçimleri de kazanan Tayfur Çiçek, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday adayı oldu. Ancak CHP, bu kez Çiçek’i aday göstermedi. Bunun üzerine partisinden istifa ederek DSP’ye geçen Tayfur Çiçek, aday gösterildi. 4 farklı partiden 5 kez seçime giren Çiçek, son seçimde hayal kırıklığı yaşadı. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 37.06 oranında oy alan Çiçek, 2019 seçimlerinde ise yüzde 6.33 oy çıktı. İlçede seçimi kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı’nın İYİ Partili adayı Salih Atakan Duran, kazandı.


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