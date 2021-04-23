20 yılda iki defa çöktü! Yeni burnu iman tahtasından

Çocukluğundan bu yana sağ burun deliği kapalı olduğu için nefes alamama problemi yaşayan 58 yaşındaki emekli öğretmen Nesrin Oğlak, 20 yıl önce ilk kez sağlığına kavuşmak için burnundan ameliyat oldu. Ancak olduğu ameliyat rahat bir nefes almasına yardımcı olmadı. Aksine burun deliği bir süre sonra daha da kapanan Oğlak, bu ameliyattan 10 yıl sonra ikinci kez bıçak altına yattı. Ancak bu ameliyat da başarılı geçmedi ve emekli öğretmenin burnu çöktü. Kapalı burun delikleriyle bir 10 yıl daha geçiren Nesrin Oğlak, tekrar burnundan ameliyat olmaya tekrar cesaret edemese de kaburgadan kıkırdak alma yöntemiyle çöken burnun yerine yeni bir burun yapısı oluşturabildiğini öğrendiğinde araştırmaya koyuldu.

''İLK DEFA BURNUMDAN HAVA GEÇTİĞİNİ HİSSETİM''

Medicana International İzmir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu ile görüşen emekli öğretmenin yapılan incelemesinde kaburgasında bu operasyon için kullanılacak yeteri kadar kıkırdak olmadığı anlaşıldı. Bu nedenle iman tahtası denilen sternum kemiğinden kıkırdak alınmasına karar verildi. Göğüs Cerrahisi Uzm. Doç. Dr. Özgür Samancılar ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu’nun Medicana International İzmir Hastanesinde birlikte gerçekleştirdiği ameliyat başarılı geçti. Ameliyattan sonra hayatında ilk defa burnundan havanın geçtiğini hissettiğini anlatan Nesrin Oğlak, “20 sene sonra ilk defa nefes aldım. Şu an hiç ağrı yaşamıyorum. Burnumun görüntüsü de nefes almam da düzeldi” sözlerine yer verdi.