HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 20 yıldır aranıyordu! Sade bir vatandaş gibi yaşayan mafya babası Google Maps ile yakalandı

20 yıldır aranıyordu! Sade bir vatandaş gibi yaşayan mafya babası Google Maps ile yakalandı

05.01.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Sicilya bölgesinde tanınan, 20 yıldır aranan ve uzun süredir şüphe uyandırmamak adına Madrid'in kuzeyindeki küçük bir ilçede sade bir vatandaş gibi yaşayan mafya babası Gioacchino Gammino'nun "Google Maps" adlı harita uygulamasında çıkan bir fotoğrafı sayesinde İspanya'da yakalandı. Gammino'nun yakalandığında polise, "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır aileme bile telefon etmiyorum." dediği öğrenildi.

20 yıldır aranıyordu! Sade bir vatandaş gibi yaşayan mafya babası Google Maps ile yakalandı

Ulusal basındaki haberlere göre, İspanyol ve İtalyan polis teşkilatlarının iş birliğinde yapılan operasyonda yakalanan Gammino'nun herhangi bir şüphe uyandırmamak için Madrid'in kuzeyindeki 25 bin nüfuslu Galapagar ilçesinde sade bir vatandaş gibi yaşayarak manavlık ve aşçılık yaptığı açıklandı.

Ülke şokta! Güney Afrika'da Anayasa Mahkemesine çekiçli saldırıÜlke şokta! Güney Afrika'da Anayasa Mahkemesine çekiçli saldırı

GOOGLE MAPS SAYESİNDE BULUNDU

İtalya Mafya Soruşturma (DIA) kurumuna dayandırılarak İtalya'nın La Repubblica gazetesinde yayımlanan haberde, en çok aranan 100 mafya babasından biri olan Gammino'nun yakalanmasında Google Maps uygulamasının belirleyici olduğu kaydedildi.

Araştırma sırasında Google Maps aracılığıyla Galapagar'da "Manu'nun bahçesi"ve "Manu'nun mutfağı" adlarındaki afişlerin dikkati çektiği, derinleştirilen soruşturmada Facebook'taki sayfasında da kendisini "şef Manuel" olarak tanıtan kişinin aslında Gioacchino Gammino olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

"BENİ NASIL BULDUNUZ?"

Gammino'nun yakalandığı sırada polise, "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır aileme bile telefon etmiyorum." dediği aktarıldı.

Çok sayıda mafya suçundan hüküm giyen ve ilk olarak 1990'lı yılların sonunda Barselona'da yakalanan Gammino'nun 2002'de bir film çekimi sırasında esrarengiz bir şekilde Roma'daki cezaevinden kaçtığı ve o günden beri arandığı bilgisi paylaşıldı. (AA)

Kasım Süleymani'nin kızının Iphone marka telefonu olay oldu: Müthiş bir ironiKasım Süleymani'nin kızının Iphone marka telefonu olay oldu: Müthiş bir ironi

iStock-479208149

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hafif geçirenlerin bile organlarına zarar vermişHafif geçirenlerin bile organlarına zarar vermiş
Anahtar Kelimeler:
İtalya İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bakan Nebati duyurmuştu! İndirim yolda, fiyatlara yansıyacak mı?

Bakan Nebati duyurmuştu! İndirim yolda, fiyatlara yansıyacak mı?

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor

5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor

Kasım Süleymani'nin kızının Iphone marka telefonu olay oldu: Müthiş bir ironi

Kasım Süleymani'nin kızının Iphone marka telefonu olay oldu: Müthiş bir ironi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.