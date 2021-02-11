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20 yıldır cinayet suçundan aranan şahıs yakalandı

11.02.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan 20 yıldır aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Fırat Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda A.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan 20 yıldır aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Fırat Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda A. Ö. İsimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. İlçe Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlı çıkarıldığı mahkemece 2001 yılında Ertem kırsal mahallesinde meydana gelen ‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan 20 yıldır aranan A. Ö. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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