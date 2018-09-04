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20 yıldır "Google"lıyoruz

04.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

20 yıl önce kurulan Google internet aramalarıyla özdeşleşti, "Google"lamak tabiri günlük hayatın parçası haline geldi.

20 yıldır "Google"lıyoruz

Ancak şirket veri koruma düzenlemelerini ihlalden tekelciliğe çeşitli suçlamalarla da karşı karşıya.İnternetteki bilgileri saniyeler içinde bulmak deyince akla teknoloji devi Google geliyor. Ancak 20 yaşını dolduran şirket ile beraber birçok farklı konu da günlük hayatın bir parçası haline geldi. Mesela bilgilerin şirketin elinde toplanması, bunun denetimi, yapay zeka, kendi kendini süren arabalar gibi.

İnternet arama motorları Google'dan önce de vardı. Ancak Google algoritmaları sayesinde akıllı bir arama motoru haline geldi.

Google, Sun Microsystems'ın kurucularından Andreas von Bechtolsheim'dan gelen 100 bin dolar sermaye ile 4 Eylül 1998'de şirket olarak kaydedildi. Şirketin amacı dünyadaki bütün bilgileri düzenleyip herkesin erişimine açmaktı.

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ilk ofis olarak Silikon Vadisi'nde bir garajı kullandılar. Garajı onlara kiralayan Susan Wojcicki bugün Youtube'u yönetiyor.

2015 yılında kurulan Alphabet ile Google'ın tüm faaliyetleri tek bir çatı altında toplandı. Alphabet bu yılın ikinci çeyreğinde 32,6 milyar dolar gelir elde ederken, bu rakamın 28 milyar doları Google'ın reklam gelirlerinden geldi.

AB yakın takipte

Ancak dünya devi haline gelen şirket özellikle Avrupa'da rekor cezalara çarptırıldı. Avrupa Birliği (AB) Rekabet Komiseri Margrethe Vestager firmayı yakın takibe aldı.

2017 yılında kendi alışveriş hizmetini arama motorunda öne çıkarttığı ve bu yolla AB'nin tekelciliğe karşı kurallarını deldiği gerekçesiyle 2,4 milyar dolar ceza alan firma, bu yıl Temmuz ayında AB'den Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar dolar ceza aldı. Bu, AB tarihindeki en büyük antitröst, yani tekelciliği önleyici ceza olma niteliğini taşıyor.

Bilgi güvenliği endişesi

Google'ın eleştirildiği konuların başında firmanın kullanıcıları hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğu geliyor.

AB ülkelerinde bu yıl yürürlüğe giren yeni Veri Koruma Yasası, şirket ve kuruluşların kişilerin onayı olmadan ve belirlenen yasal çerçeve dışında kullanıcılar hakkında veri toplamasını yasaklıyor.

Ancak teknoloji devi şirket kullanıcılarından hep daha fazla bilgi talep ediyor. Sadece birkaç hafta önce şirket, Android telefonlarının konum verilerini kullanıcılar bunu istemese bile sürekli olarak sakladığını doğruladı.

Şirket yapay zeka konusunda ise ne kadar ileride olduğunu insan sesini en ince ayrıntılarına kadar taklit edebilen sanal asistan hizmeti Duplex ile gösterdi.

Google'a en son suçlama ise birkaç gün önce ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump kendi ismi "Google"landığında arama motorunu hep negatif haberleri göstermekle suçladı.

dpa/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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