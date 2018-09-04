Ancak şirket veri koruma düzenlemelerini ihlalden tekelciliğe çeşitli suçlamalarla da karşı karşıya.İnternetteki bilgileri saniyeler içinde bulmak deyince akla teknoloji devi Google geliyor. Ancak 20 yaşını dolduran şirket ile beraber birçok farklı konu da günlük hayatın bir parçası haline geldi. Mesela bilgilerin şirketin elinde toplanması, bunun denetimi, yapay zeka, kendi kendini süren arabalar gibi.

İnternet arama motorları Google'dan önce de vardı. Ancak Google algoritmaları sayesinde akıllı bir arama motoru haline geldi.

Google, Sun Microsystems'ın kurucularından Andreas von Bechtolsheim'dan gelen 100 bin dolar sermaye ile 4 Eylül 1998'de şirket olarak kaydedildi. Şirketin amacı dünyadaki bütün bilgileri düzenleyip herkesin erişimine açmaktı.

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ilk ofis olarak Silikon Vadisi'nde bir garajı kullandılar. Garajı onlara kiralayan Susan Wojcicki bugün Youtube'u yönetiyor.

2015 yılında kurulan Alphabet ile Google'ın tüm faaliyetleri tek bir çatı altında toplandı. Alphabet bu yılın ikinci çeyreğinde 32,6 milyar dolar gelir elde ederken, bu rakamın 28 milyar doları Google'ın reklam gelirlerinden geldi.