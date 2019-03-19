20 yıldır nehir ve derelerden taş topluyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Koç, ilginç taşları buldukça koleksiyonu için dağ tepe dolaştı.

Özellikle akıntının azaldığı sonbahar aylarında nehir, dere ve çay yataklarını gezen Koç, topladığı taşlar için evinde özel bir bölüm oluşturdu.

Taşları izlemenin kendisine keyif verdiğini ve stres attığını ifade eden Koç, taş koleksiyonunun kendisi için terapi gibi olduğunu ifade etti.