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20 yıldır süren kurbanlık geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

MUŞ'un merkeze bağlı Donatım köyünde 20 yıldan beri köylüler, kurbanlıklarını köy meydanında kesip, aile nüfusuna bölerek paylaşıyor.

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un merkeze bağlı Donatım köyünde 20 yıldan beri köylüler, kurbanlıklarını köy meydanında kesip, aile nüfusuna bölerek paylaşıyor.

Merkeze bağlı Donatım köyünde bayram sabahı kesilecek küçük ve büyükbaş kurbanlıklar, köy meydanına getiriliyor. Muhtar tarafından tek tek kaydedilen kurbanlıklar, sırayla kesilip temizleniyor. Daha sonra tartılan kurban etleri köy nüfusuna göre eşit oranda pay ediliyor. Bu yıl 25 küçükbaş ve bir de büyükbaş hayvanın kesildiğini söyleyen muhtar Şengül, "Etleri 700 nüfusa göre böldüğümüzde kişi başına 1 kilo 150 gram düştü. Kesilen kurban etleri, zengin fakir demeden eşit şekilde dağıtılıyor. Bu gelenekle her eve kurban eti giriyor. 20 yıldır devam eden bu geleneği bizlerden sonra çocuklarımız da sürdürecek. Kurban bayramında kesen de kesmeyen de bu meydana gelip, yardım ediyor. Umarım bizim yaşattığımız bu gelenek herkese örnek olur" diye konuştu.

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