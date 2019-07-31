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20 yıldır yaşadığı minibüste ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

ANKARA'da Cafer Kılıç (73), 20 yıldır içinde yaşadığı otogardaki terk edilmiş eski servis minibüsünde ölü bulundu.

ANKARA'da Cafer Kılıç (73), 20 yıldır içinde yaşadığı otogardaki terk edilmiş eski servis minibüsünde ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek Kılıç'ın, huzurevinde ve çocuklarının yanında rahat edemediği için minibüste kalmayı tercih ettiği belirtildi. Keçiören ilçesindeki Etlik Otogarı çalışanları, terk edilmiş eski servis minibüsünde 20 yıldır yaşayan Cafer Kılıç'ı, sabah erken saatlerde yerde hareketsiz buldu. Minibüsün açık kapısının önünde kaldırımda bulunan Kılıç'ı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, minibüsün çevresini emniyet şeridiyle kapatarak, otogar çalışanlarından bilgi aldı. Olay Yeri İnceleme ekibi de minibüste ve çevresinde inceleme yaparken, şüpheli bir duruma rastlamadı. 'ARADA BİR ÇOCUKLARININ YANINA GİDİYORDU' Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olan Kılıç'ın, rahat edemediği için 2 oğlu ve 2 kızının yanında kalmak istemediği, yine aynı gerekçeyle huzurevine de gitmek istemediği belirtildi. Otogar bekçisi Bülent Polat, Kılıç'ın yaklaşık 20 yıldır terk edilmiş minibüste kaldığını belirterek, "Arada bir çocuklarının yanına gidip, geri geliyor. Ailesinin yanına gitmiyordu, 'huzurum yok' diyordu. Çocuklarının yanında rahat edemiyordu, burada kalıyordu. İki oğlu, iki kızı var diye biliyorum. Hiçbir işle uğraşmıyordu, ara sıra çıkıp kafasını topluyordu sadece. Emekliliği var zaten, devlet buradan birkaç kez aldı. Yapamadı oralarda geri geldi" şeklinde konuştu. Kılıç'ın şeker hastalığından dolayı bir bacağının kesildiğini söyleyen Polat, iki günde bir yanına gelip şekerini ölçtüğünü ve ilaçlarını verdiğini söyledi. Polat, "Dün en son 17.30 gibi görüştük. Dün de 'Bu sene ben hiç iyi değilim' diyordu" ifadelerini kullandı. Kılıç'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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