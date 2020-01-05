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  4. 20 yıllık ağrılarından ameliyatla kurtuldu

20 yıllık ağrılarından ameliyatla kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Konya’da 20 yıldır prostat rahatsızlığı bulunan 66 yaşındaki hasta, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatla ağrılarından kurtuldu.Konya’da yaşayan 66 yaşındaki Hasan Hüseyin Özkan, bundan 20 yıl önce prostat rahatsızlığı olduğunu öğrendi.

Konya’da 20 yıldır prostat rahatsızlığı bulunan 66 yaşındaki hasta, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatla ağrılarından kurtuldu.
Konya’da yaşayan 66 yaşındaki Hasan Hüseyin Özkan, bundan 20 yıl önce prostat rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Rahatsızlığının ilerlemesi ile birlikte doktora giden Özkan, doktorların verdiği ilaçları kullanmaya başladı. Uzun süre bu ilaçlarla ağrılarını az da olsa hafifleten Özkan, yıllar sonra bu ilaçların da artık fayda etmediğini fark etti. Bundan 2 hafta önce ağrılarının ve rahatsızlığının iyice ilerlediğini hisseden Özkan, kontrollerini yaptırmak için Özel Medova Hastanesine gitti. Burada yapılan tetkiklerin ardından Özkan’ın ameliyat olması gerektiği söylendi ve yaşlı adam ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren holep ameliyatının ardından yaşlı adam ağrılarından kurtuldu. Tedavisi ve kontrolleri tamamlanan Hasan Hüseyin Özkan, hastaneden taburcu oldu.

“Birinci sırada önerilen bir ameliyattır”
Ameliyatı gerçekleştiren Özel Medova Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu, hastanın kendilerine idrar yapamama, idrar tazyikinde azalma, sık tuvalete gitme, gece tuvalete kalkma, ıkınarak idrar yapma gibi şiddetli prostat şikayetleri ile geldiğini söyledi. Yaptıkları değerlendirmede hastanın kullandığı ilaçlardan fayda göremediğini fark ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Buldu, “Bu değerlendirmelerle birlikte ameliyat olmasına karar verdik. Normal şartlarda biz 120 gram gibi büyük prostatı olan hastalarda açık ameliyat yaparız. Fakat teknolojinin günümüzdeki gelişmeleriyle birlikte artık bu hastalarımızı holep dediğimiz lazer yöntemiyle idrar yolundan girerek tamamen kapalı bir şekilde prostatı kapsül dediğimiz kabuk kısmından, içeriden sıyırarak idrar kesesine gönderip, daha sonrasında onu küçük parçalar halinde dışarıya alıp, hastaya hiç açık ameliyat yapmadan bitirebilme imkanımız var. Hasan Hüseyin bey de Konya’da ilk defa bu ameliyatı olan hastamız. Bu süreç zarfında kendisinde herhangi bir sıkıntı görmedik ve şikayetlerinin tamamının geçtiğini beraber gözlemlemiş olduk. Holep ameliyatı şu anda prostatın herhangi bir boyutunda, ister küçük, ister büyük olsun, artık neredeyse birinci sırada önerilen bir ameliyattır” şeklinde konuştu.
Prostat rahatsızlığının kendisinde 20 senedir olduğunu dile getiren Hasan Hüseyin Özkan ise, “İlk zamanlar doktora gittim. Prostat var dediler, hap verdiler, onu içiyordum. Sonra ameliyat olayım diye düşündüm, buraya geldim. İbrahim hocayla tanıştık, ameliyat etti. Bir de ameliyat olmadan önce böğrüme ağrı giriyordu. Ameliyattan sonra böğrüme ağrı girmiyor. O ağrı beni çok rahatsız ediyordu. Asıl ondan dolayı gelmiştim” ifadelerini kullandı.

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