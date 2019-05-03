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20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

TOKAT'ta yaşayan Atila Turgut (40), betondan yapacağı kafenin yerinde 20 yıllık çam ağacı olduğu için projeyi değiştirdi.

20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta yaşayan Atila Turgut (40), betondan yapacağı kafenin yerinde 20 yıllık çam ağacı olduğu için projeyi değiştirdi. Turgut, çam ağacını kesmeyip, ahşaptan kafe yaptı. Kesilmeyen çam ağacı ise kafenin içinde kaldı.
Kent merkezinde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Atila Turgut, 6 ay önce istihdam sağlamak için Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan harabe evleri satın aldı. Kafe inşaatı yapımı için proje çizdiren Turgut, evlerin önünde bulunan 20 yıllık çam ağacının kesileceğini öğrenince projede değişiklik yapmaya karar verdi. Evleri yıktıran Turgut, daha sonra betondan inşa edeceği kafeyi çam ağacı için ahşaptan yapmaya karar verdi. İşletme sahibi Turgut, çam ağacı kafenin içinde olacak şekilde plan yaptırdı. Ağacı korumaya alan Turgut'un bu davranışı, kafesine gelen müşterileri de memnun etti.
'AĞACA ZARAR VERİLMESİNİ İSTEMİYORUM'
İşletmeyi açmaktaki amaçlarının istihdam olduğunu anlatan Atila Turgut, "İşletmemizin bulunduğu alanda virane evler vardı. Biz bu virane evleri değerlendirmek istedik. Mühendis arkadaşlarım ile burada bir proje çizdirdik. Proje kapsamında çam ağacı projemize uygun değildi. Projemize uygun olmadığı için bizde değiştirmek zorunda kaldık; çünkü ben ağaca zarar verilmesini istemiyorum. Biz Peygamber Efendi'mizden şunu işittik. 'Kıyamet kopsa bile elinde fidan varsa dikiniz'. Böyle bir Peygamber'in bu sözünü nasıl biz yabana atabiliriz? O yüzden ağaçlarımızı koruyarak, ona göre proje yaparak, ağaçlarımıza zarar vermeden bir çivi bile çakmadan kafemizin içerisine aldık" dedi.
Kafe müşterileri ise işletme sahibini duyarlı davranışı dolayısıyla tebrik ederek, ağaçların korunması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi

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