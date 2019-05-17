HABER

20 yıllık çocuk hasretini koruyucu aile olarak bitirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Saime (50) ve Mustafa Pehlivan (52) çifti, 20 yıl süren çocuk hasretini, devlet korumasında olan iki kardeşe koruyucu aile olarak sonlandırdı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Saime (50) ve Mustafa Pehlivan (52) çifti, 20 yıl süren çocuk hasretini, devlet korumasında olan iki kardeşe koruyucu aile olarak sonlandırdı. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta Kırıkçalı Mahallesi’nde yaşayan Saime ve Mustafa Pehlivan çifti 23 yıl önce dünyaevine girdi. Evlendikten 1 yıl sonra dünyaya gelen kız bebekleri hasta olduğu için yaşamını yitirdi. Sonrasında 20 yıl boyunca evlat sahibi olmak için tüp bebek dahil her yolu deneyen çiftin başka çocukları olmadı. Pehlivan çifti daha sonra koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne başvuran Saime ve Mustafa Pehlivan çifti başvurularının üzerinden geçen 1 yılın ardından 2017 yılında devlet korumasında olan 4 yaşındaki erkek çocuk ile kardeşi 3 yaşındaki kız çocuğun koruyucu ailesi oldu. Aileye yeni katılan üyelerle birlikte büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Mustafa Pehlivan, "Koruyucu aile projesiyle iki çocuğa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 yıl önce ailemize katılan çocukları görür görmez çok sevdik. Evlat sevgisi farklı bir şey. Devletimizin yuvalardaki çocuklara çok iyi baktığını biliyoruz ama bu çocukların aile sevgisine ihtiyacı var. Bu anlamda bu çocuklara sevgiyi vermek için herkesi koruyucu aile olmalarını öneriyorum" dedi. 20 yıllık evlat özlemini koruyucu aile olarak aldıkları kardeşlerle giderdiklerini belirten Saime Pehlivan ise "Biz eşimle birbirimiz severek evlendik. Çocuğumuz olmayınca evlat edinmeye karar verdik biz bir tane çocuk isterken Allah bize bir kız bir oğlan çocuk verdi. Onlar bize kol kanat oldu. Biz onlara kol kanat olduk. Tüm yaşama azmimizi çocuklarımızdan alıyoruz. Onlarla birlikte bir aile olduk" diye konuştu.

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
Afyonkarahisar’da kardeşlik iftarıAfyonkarahisar’da kardeşlik iftarı
İranlı 9 kuryenin midesinden 5 kilo eroin çıktıİranlı 9 kuryenin midesinden 5 kilo eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beşiktaş'taki hain saldırıda cezalar belli oldu

Son dakika: Beşiktaş'taki hain saldırıda cezalar belli oldu

'Uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Yerin sadece 5 kilometre altında! Eğer doğruysa...

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi: Hızır

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi

Türkiye'de ilk! Görme engelliler tiyatro oyunlarına artık rehber köpeklerle gelecek

Türkiye'de ilk! Artık istedikleri kadar gelebilecekler

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu

Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.