20 yıllık hastalığından ameliyatla kurtuldu

Afyonkarahisar’da 20 yıldır varis şikayeti bulunan ve neredeyse gitmediği doktor kalmayan kadın hasta, Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyatın ardından şikayetinden tamamen kurtularak sağlığına kavuştu.

İstanbul’da yaşayan Gülhan İlhan, 20 yıldır varis şikayetiyle gitmediği doktor kalmadı. Her iki bacağındaki varisleri nedeniyle neredeyse yürüyemez hale gelen İlhan, gittiği her doktor ve hastaneden ‘hastalığının tedavisi yok’ cevabını aldı. İnternet yoluyla Afyonkarahisar’dan Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Ercüment Ayva’ya ulaşan İlhan, vakit kaybetmeden Afyonkarahisar’a gelerek bilgi aldı. Gülhan İlhan, geçirdiği başarılı bir ameliyatın ardından varislerinden tamamen kurtuldu.

Varis şikayetiyle gelen hastayı ameliyat edip bir günde taburcu ettiklerini belirten Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Ercüment Ayva, “Hastamız yaklaşık 1 ay önce her iki bacaklarında şişlik ve ağrı sebebiyle bize başvurmuştu. Kendisi İstanbul’da yaşıyor. Bizim yaptığımız değerlendirmede her iki bacak damarlarında ileri derecede varis olduğu ve bu şikayetlerinin bundan kaynaklandığını tespit ettik. Hastaya müdahale önerdik. Hastanın hastanemize ikinci gelişi. Bundan 1 ay önce sol bacağındaki varislerini ameliyat ettik, 1 gün sonra taburcu ettik. Bugün de sağ bacağındaki varislerini tedavi ettik ve müdahaleden 24 saat sonra İstanbul’a evine tekrar taburcu ediyoruz” dedi.

“Varis özellikle kadınlarda görülüyor”

Varisin bir toplardamar hastalığı olduğunu ve özellikle kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Ayva, “Varis hastalığı toplumda 15-20 oranında gözüken özellikle kadınlarda sık gözüken bir hastalık. Bir toplardamar yetmezliği hastalığı. Neden biz varisleri tedavi ediyoruz? Toplardamarlar varis haline geldiğinde yani yapısal olarak bozulduğunda içindeki kan akımı da bozuluyor ve buna bağlı toplar damarlar içinde pıhtılaşma ve bu pıhtının da akciğere atmasıyla hayati tehdit eden bir klinik tablo oluşturmakta. Öncelikli hedefimiz bu hastalığın, bu komplikasyonunu engellemek, ikinci hedefimiz de hem kozmetik olarak hem de varisin hastada oluşturmuş olduğu ağrıyı, iyileşmeyen, geçmeyen bacak ödemini, bacak ağrılarını, ayak yaralarının tedavisini sağlamak” diye konuştu.

“20 yıldır bu hastalıktan mustarip”

Bu hastanın yaklaşık 20 yıldır bu rahatsızlığından mustarip olduğuna dikkat çeken Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Ercüment Ayva, “20 yıldır varisleri var. Çeşitli kereler varis için tedavi görmüş fakat her seferinde ya hastalığı nüksetmiş ya da ilerleyen süreçte komplikasyonlar çıkması nedeniyle, damar tıkanıklıkları oluşması nedeniyle gittiği birçok merkezde ’tedavi edilemez, müdahale edilemez, hayatınızın bundan sonraki kalan kısmını bu şekilde geçireceksiniz’ olarak bilgi verilmiş. Fakat bizim yaptığımız değerlendirmede; tedavi edilebilir, ameliyat edilebilir olduğunu biz tespit ettik ve hastamızı o yönde telkin ettik. Neticeden son derece memnunuz, hastamızın son bir ayda ciddi anlamda İstanbul’daki yaşam kalitesi iyileşti. Bu süre zarfında kendisiyle iletişim içinde olduk zaten. Sol bacağındaki şikayetleri tamamıyla geçtiği için de bu seferde sağ bacağındaki varisin tedavisi için bize başvurdu. Neticeden biz oldukça memnunuz, kendisi oldukça memnun. Hastalarımızın bu şekilde meşakkatli operasyonlardan sonra, kronikleşmiş hastalıklardan sonra yıllarca çektiği şikayetleri bir müdahaleyle iyileşmesi bizi de çok mutlu ediyor. Biz Afyon’da görev yapıyoruz. Türkiye’nin her yerinden, hatta yurt dışından bütün kalp ve damar cerrahisi hastalıklarıyla ilgili hastalara tedavi hizmeti sağlıyoruz. Özellikle il dışından gelen bu şekilde nitelikli hastalığı komplike hale gelmiş sorunların hastalarımızla birlikte bizi hem gururlandırıyor, hem de mutlu ediyor” dedi.

“Önceleri yürüyemiyordum, merdiven çıkamıyordum”

Varis rahatsızlığı olan Gülhan İlhan, doktor doktor gezdiğini ancak bir çare bulamadığını kaydetti. İstanbul’dan Afyonkarahisar tedavi için gelen İlhan şu ifadelere yer verdi:

“Varis şikayetiyle gelmiştim, atar damarda bir problem olduğunu söylediler İstanbul’da beni ameliyat etmediler. Çok gezdim, doktor doktor gezdim, hastane hastane gezdim yapmadılar beni. Ağrı merkezine git dediler çok ağrın varsa. Fuar Hastanesindeki hocayı internetten araştırdık biz, oradan buldum. Hocaya geldim sağ olsun beni kurtardı. Sol bacağımı ameliyat etti, bu seferde sol bacağımı ameliyat etti. Dediler ki ’yumuşak dokuda probleminiz, tıkalı açma imkanımız yok’ dediler. Gayet iyiyim, çok iyiyim. Önceleri yürüyemiyordum, merdiven çıkamıyordum. Şimdi gayet merdivende çıkıyorum, spor da yapıyorum, yürüyorum da her yere gidiyorum yani. Zorluk çekiyordum, ayağım şişti, her gün biraz daha morardı ayağım, korkuttu beni ayağım. Bir doktora gittim bana dedi ki 1 yıl sonra gel. Bir yıl sonra ben gittiğimde senin bacağını kurtaramadım diyecek. Öbür doktorlar da aynı şekilde iğne ilaç verip eve gönderiyor, iğne ilaç verip eve gönderiyor. Ben geliyorum her gün biraz daha kötü oluyorum. Bende Ercüment hocaya geldim, hoca sağ olsun beni kurtardı.”