20 yıllık imam ve eşi ayakları bağlı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Manisa Gördes ilçesinde 20 yıllık imam olduğu öğrenilen Hasan Arslan (52) ve eşi Fatma Arslan (49) evlerinden 35 kilometre uzakta bir ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı kırsal Karayağcı Mahallesi’ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, saat 08.30 sıralarında, oturdukları evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi’ndeki bir ahırda, yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. İmam ve eşinin cenazeleriyle karşılaşan Arslan ailesinin yakınları tarafından olay jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 2 çocuk annesi Fatma Arslan’ın cep telefonundan bugün sabah saat 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına ’İntiharımızdan kimse sorumlu değildir’ yazılı bir mesaj gönderildiğini, notu sabah uyandığında fark eden yakınlarının da önce evlerine ardından da kontrol için gittikleri ahırda çiftin cesetleriyle karşılaştıklarını tespit etti. Çiftin ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, otopsi için savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

