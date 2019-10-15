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20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Mut İlçe Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Hasan Çağlar (55), bu kez oğlunun nikahını kıyarak, unutamayacağı bir ana imza attı.  Nikah memuru Hasan Çağlar, Antalya’da Özel Harekat Şubesi'nde polis oğlu Hakan Çağlar (30) ile havalimanında çalışan Derya Aydoğan’ın (28) nikahlarını Mut Belediyesi Nikah Salonu'nda kıydı.

20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Mut İlçe Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Hasan Çağlar (55), bu kez oğlunun nikahını kıyarak, unutamayacağı bir ana imza attı.
Nikah memuru Hasan Çağlar, Antalya’da Özel Harekat Şubesi'nde polis oğlu Hakan Çağlar (30) ile havalimanında çalışan Derya Aydoğan’ın (28) nikahlarını Mut Belediyesi Nikah Salonu'nda kıydı. Hasan Çağlar, "Oğlumun mutluluğuna onay imzasını atmak bana kısmet oldu. Umarım çok mutlu olurlar" dedi.
İmza töreni sonrasında babasının elini öpen ve nikahlarını kıymasının kendileri için onur olduğunu ifade eden Hakan Çağlar da, "Bu bizim aynı zamanda ömür boyu unutmayacağımız bir anı olacak" diye konuştu.
Genç çift, nikah defterine imza attıktan sonra baba Çağlar, evlilik cüzdanını gelini Derya’ya vererek oğluna sahip çıkmasını istedi.

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20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı

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