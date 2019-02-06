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20 yıllık muhtar kardeşine karşı aday oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

 BURSA'nın Karacabey ilçesi Yenice Mahallesi’nde, muhtar adayı Mitat Duymaz, mahallede 4 dönemdir muhtarlık yapan kardeşi Vedat Duymaz’a rakip oldu.

20 yıllık muhtar kardeşine karşı aday oldu

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesi Yenice Mahallesi’nde, muhtar adayı Mitat Duymaz, mahallede 4 dönemdir muhtarlık yapan kardeşi Vedat Duymaz’a rakip oldu.
Karacabeyliler, 31 Mart’taki yerel seçimler öncesi ilginç bir muhtarlık yarışına şahit olacak. Yenice Mahallesi’nde 20 yıldır muhtarlık yapan Vedat Duymaz’a karşı ağabeyi Mitat Duymaz aday olduğunu duyurdu. "Mühür için değil, hizmet için adayım" diyen Mitat Duymaz, muhtar kardeşi Vedat Duymaz ile aralarında bir sorun olmadığını, mahallesine en iyi hizmeti kendisinin vereceğine inandığı için demokratik hakkını kullandığını ifade etti.
'OTURAN DEĞİL ÇALIŞAN MUHTAR OLACAĞIM'
Muhtar seçilmesi halinde çıtayı yükselten iddialı vaatlerde bulunan Mitat Duymaz, "Her şeyden önce şunun altını özellikle çizmek isterim ki, yapılan hizmetler karşılığında mahalle halkımızdan hiçbir ücret almayacağım. Her yıl şahsi ödeneğimden mahallemizden vefat edenlerin ruhu için yemekli mevlut düzenleyeceğim. Çöp konteynerlerini kontrol ederek, böcek ve sinek sorunu için düzenli olarak ilaçlama yaptıracağım. Sokak lambalarımızı da sürekli kontrol ederek, eksiklikleri gidereceğim. Seçilecek belediye başkanıyla ve azalarımla uyum içinde olacağım. Mahallemizdeki muhtarlık kabinini kaldıracağım. 7 gün 24 saat telefonlarım açık olacak. Oturan değil, çalışan muhtar olacağım. Eğer, görev süremde bu saydıklarımı yerine getiremezsem, bir daha aday olmayacağım. Önümüzdeki yerel seçimlerin mahallemize, kardeşime ve aday olacak tüm arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

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20 yıllık muhtar kardeşine karşı aday oldu

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