20 yıllık 'sarı gelinlik' okul müzesinde sergilenecek

Kışla Mahallesi'nde oğluyla yaşayan 3 çocuk annesi Şevkiye Bozkurt, 20 yıl önce annesi Emine'yi kaybetti. "Cennet kokulum" diye anlattığı annesinin çeyiz sandığını açan Bozkurt, sarı gelinliğini görünce çok duygulandı.

Bozkurt, annesine de anneannesinden yadigar kalan gelinliği yıllarca çeyiz sandığında büyük bir titizlikle muhafaza etti.

Köydeki dar gelirli birçok kişinin de mutlu günlerinde giymesine müsade eden Bozkurt, hikayesini herkesle paylaştığı sarı gelinliği, öğrencilere yardımlaşma duygusunu aşılamak amacıyla Kışla İlkokulunda oluşturulan Etnografya Müzesi'ne bağışladı.

'GELİNLİĞE HER BAKTIĞIMDA ANNEMİ GÖRÜYORMUŞ GİBİ OLURDUM'

Sarı gelinliği vermeden önce üzerine giyen Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl önce eşini kaybettiğini anlattı.

Kendisinin de cilt kanseri tedavisi gördüğünü belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Arada bir çıkarıp bakardım, annemin kokusunu alırdım. Gelinliğe her baktığımda annemi görüyormuş gibi olurdum. Anneme özlemim hiç dinmedi. Annemden kalan en değerli hatıram, artık öğrencilerin dillerinde dolaşacak. Müzede çocuklar görsün, eskiyi öğrensin düşüncesiyle bağışladım. Onlar için daha faydalı olur. Çocuklar bu gelinliğe baktıklarında hep yaşanmışlıkları gözlerinde canlandırsın."