Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümü ile seyirci karşısındaydı. Programda sorulan, "20. yüzyılda çıkan ve klibi Youtube'da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı herkes tarafından merak edildi.

A: Billie Jean

B: Bohemian Rhapsody

C: November Rain

D: My Heart Will Go On

yüzyılda çıkan ve klibi YouTube’da 1 milyar izlenmeyi geçen ilk şarkı hangisidir sorusunun yanıtı ise November Rain idi.

