200 bin kelimelik yazılımı Türkçeye çevirdi

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde telefon satışı ve tamiri yapan Hasan Arzakçı (41), İngilizce olan ve bu dili bilmeyenlerin uyarıları anlamadığı için düşürmesine neden olduğu drone'larla ilgili çözüm buldu. Arzakçı, yaklaşık 200 bin İngilizce kelime içeren uyarı konuşmalarını Türkçeye çevirerek kullanıcılara büyük kolaylık sağladı. Arzakçı, isteyen kullanıcılara Türkçeleştirdiği yazılımı ücretsiz sunuyor.

Cep telefonu tamircisi ve satıcısı Hasan Arzakçı, İngilizce olan drone'ları yaptığı yazılımla Türkçeleştirdi. 200 bin İngilizce kelime içeren yazılımı ve konuşmaları Türkçe'ye çevirerek kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan Arzakçı, isteyen kullanıcılara Türkçeleştirdiği yazılımı ücretsiz sunuyor. Arzakçı, drone firmasıyla da irtibata geçerek, yazılımı hiç bir karşılık talep etmeden sunabileceğini aktardı.

İngilizce bilmeyenlerin uyarıları anlamadığı için drone düşürdüğünü belirten Arzakçı, bunun önüne geçebilmek amacıyla 4 ayda Türkçe yazılım hazırladığını söyledi. Uyarı seslerini de Türkçeye çevirdiğini anlatan Arzakçı, "İngilizce uçuş terimleri nedeniyle birçok drone kazası yaşanıyor. Biz bu uygulamayı Türkçeye çevirmek istedik. Drone severlerin dört gözle beklediği bir yazılımdı. 3-4 aylık bir çalışmayla tamamını Türkçeye çevirdik ve testlere tabi tuttuk. Yüzde yüz başarılı olarak uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Türkçe çeviri ve elektronik sistemler üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları ücretsiz olarak insanların beğenisine sunuyoruz" dedi.

9 BİN 529 SİSTEMDE YAKLAŞIK 200 BİN KELİME

Çalışmanın detaylarını amlatan Arzakçı, şunları söyledi: "Drone kullandığımız zaman ekranda belki 300-500 kelime görürsünüz. Bunlar menüde görülen şeyler ancak yaklaşık 200 bin kelime görülmeyen uyarılar var. Uçuş esnasında bu uyarılar önümüze çıktığında ne yapacağımızı bilmiyoruz. 3-5 saniye içerisinde çıkan bu uyarılara cevap vermemiz gerekiyor. Cevap vermediğimiz zaman drone ya düşüyor ya da kayboluyor. Böyle olduğu zaman insanlar ciddi derecede mağdur oluyor. Bu uygulamayla bunların önüne geçilebiliyor. Sistemin içine girmeden önce basit zannettim. İçine girdikten sonra 9 bin 529 sistemde yaklaşık 200 bin kelime civarı çevrilmesi gereken İngilizce terimlerin olduğunu gördüm. Bunların tamamını Türkçe'ye çevirdim."

'ÜCRET TALEP ETMİYORUZ'

Arzakçı, uygulamayı herkese ücretsiz sunacağını da belirterek, şunları söyledi:

"Bunu kişisel olarak ticarete dökmeyi düşünmüyorum. Çünkü insanlar bu konuda çok mağdur oluyor. Buna karşı ciddi bir talep varken bunu satmak veya ticarete dökmek benim mantığıma göre yanlış bir şeydir. Bize gelen veya drone'lerini gönderen herkese ücretsiz yüklüyoruz. Ayrıca sosyal medyada da insanların ücretsiz kullanması için paylaşım yapıyoruz. İsteyen herkes dilediği gibi yükleyebilir. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bunun gibi başka çalışmalarımız da var. Benzer firmaların ürünlerine ait uygulamalarına Türkçe çeviri yaptım. İhtiyaç halinde onları da paylaşacağım. Drone sever arkadaşları bu uygulamanın kullanılmasına teşvik ediyoruz. İnşallah güzel bir şekilde bu uygulamayı kullanırlar. Bize de bir hayır duası yapar diye düşünüyoruz. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim."