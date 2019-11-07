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200 bin liralık su motoru çalan 6 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:40 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 30 kadar su motorunu çaldığı tespit edilen 6 şüpheli jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR’de piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 30 kadar su motorunu çaldığı tespit edilen 6 şüpheli jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ve Beylikova İlçe Jandarma ekipleri, ilçelerde art arda çalınan su motorlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası ve teknik takiplerin ardından su motorlarını çalan şüphelilerin B.Ö., İ.A., M.A., S.D. ve S.G. olduğu tespit edilerek Afyonkarahisar’da gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere kayıt dışı araç kiraladığı belirlenen firma işletmecisi C.A. da yakalandı. Şüphelilerin Eskişehir’in Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, İnönü ve Beylikova ilçelerinin yanı sıra Bilecik’in Bozüyük ilçesinde de su motorlarını çaldığı belirlendi.
Beylikova Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Beylikova Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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