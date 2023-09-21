200 bin liraya aldı, ertesi sabah uyandığında şoke oldu! Kameraları inceledi, sokak sokak otomobilini aramaya başladı...

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki Mehmet Erdem, sabah aldığı 200 bin lira değerindeki aracını gece çaldırdı. Erdem, ertesi sabah otomobilini kapının önüne görmeyince şok oldu. Hemen polisi arayıp ihbarda bulunan Erdem, başına gelenlerin üzerine yeğeni ve arkadaşlarına durumu bildirdi.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRMEYE BAŞLADI

Dostlarıyla birlikte dedektiflik yapan Erdem, sokak sokak gezerek güvenlik kamerası inceledi.

GÜVENLİK KAMERASINDA ŞÜPHELENDİĞİ KİŞİLERİ POLİSE BİLDİRİYOR

Uzun zamandır biriktirdiği parayla çalınan aracını bulmak için arkadaşları ile yola çıkan 46 yaşındaki Mehmet Erdem, güvenlik kamerasında şüphelendiği kişileri ise polise bildiriyor. Yaşadığı mağduriyet üzerine konuşan Erdem, “Araca bile daha binemedik. Evimin önünden çalıp gitmişler, ben polis ekiplerinden aracımın bulunması için yardım etmesini bekliyorum” dedi.

“SABAH ARACIMI GÖREMEYİNCE ŞOK GEÇİRDİM”

İşini bırakıp dedektiflik yapan Erdem, “Araba için sabah biriyle anlaştım. Noter işlemlerini hallettikten sonra aracı evimin önüne bıraktım. Sabah uyandığımda aracı göremeyince şok geçirdim. Durumu idrak ettikten sonra olayı polise bildirdim. Şimdi aracımı bulmak için güvenlik kameralarını inceliyoruz. Tek isteğim aracımın bulunması. Beni fazlasıyla mağdur ettiler” şeklinde konuştu.

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(DHA)

