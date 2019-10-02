200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında Sakarya'da, Kudüs Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle yaya geçidinden geçen Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin karşılıklı saygıdan oluştuğunu aktararak "Trafik polisi olmayan, trafik işaret olmayan yerlerde yayanın önceliği var. Eğer bir yaya yolu ortaya koymuşsak yayalar orada öncelikli olarak geçecekler." dedi.

Nayir, bu konuda çocuklara güvendiklerini vurgulayarak çocukların bu işi kavraması halinde ailelerin de öğreneceğine işaret etti.

Başkan Yüce de yayanın varlığının ve kimliğinin araçlardan önce geldiğini aktararak direksiyona oturan herkesin önce yayalara imkan tanımalarını istedi.

DÜZCE

Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında, Düzce'de Vali Zülkif Dağlı, jandarma ve emniyet personeliyle Azmimilli İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde nöbet tuttu. Öğrencilerle yaya geçidinden geçen protokol üyeleri, sürücüleri de yaya geçidinde durmaları konularında uyardı.