HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 200 binden fazla Volkswagen T6 modelinde "kapı kilitleme sorunu" var!

200 binden fazla Volkswagen T6 modelinde "kapı kilitleme sorunu" var!

30.09.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Federal Motorlu Ulaşım Dairesi (KBA), dünya genelinde 200 binden fazla Volkswagen T6 modelinin potansiyel olarak “tehlikeli bir kapı kilitleme mekanizmasına” sahip olduğunu bildirdi.

200 binden fazla Volkswagen T6 modelinde "kapı kilitleme sorunu" var!

KBA'dan yapılan açıklamada, Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in 2019-2021 döneminde ürettiği T6 model araçların soğuk hava koşullarında "sürüş sırasında kapıların beklenmedik bir şekilde açılma" riski taşıdığını belirtildi.

Volkswagen'e AB'den kötü haber! AB’deki tüm müşterilerine tazminat ödenmesi istendiVolkswagen'e AB'den kötü haber! AB’deki tüm müşterilerine tazminat ödenmesi istendi

Almanya’da 67 bin 400 aracın bu riski taşıdığına yer verilen açıklamada, Volkswagen’in söz konusu araçları geri çağırmasının izlendiği belirtildi.

"KAPI KİLİTLEME MEKANİZMASINI BOZABİLİR"

KBA, "Donma noktası altındaki sıcaklıklarda içeri giren su, kapı kilitleme mekanizmasını bozabilir ve kapının kilitli görünmesine neden olabilir." değerlendirmesini de yaptı.

Yeni Volkswagen Polo'nun Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı! Yeni Polo'nun fiyatı ne kadar?Yeni Volkswagen Polo'nun Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı! Yeni Polo'nun fiyatı ne kadar?

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Önce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler! Böyle oyuna getirmişlerÖnce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler! Böyle oyuna getirmişler
Merakla bekleniyordu, resmen duyuruldu: İlk model!Merakla bekleniyordu, resmen duyuruldu: İlk model!
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.