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  4. ‘200 Bini Aşkın Suriyelil Türkiye Sınırına Gidiyor’

‘200 Bini Aşkın Suriyelil Türkiye Sınırına Gidiyor’

25.12.2019 23:12 | Son Güncelleme

Bir Suriye yardım kuruluşu İdlib'e yönelik son haftalardaki hava ve topçu bombardımanları nedeniyle 200 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini bildirdi. Grup, çoğunun gidecek yeri olmayan bu insanların Türkiye sınırına doğru ilerlediklerini kaydetti

Bir Suriye yardım kuruluşu son haftalarda hava ve topçu bombardımanları nedeniyle 200 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini bildirdi.

Şam hükümetine bağlı güçler Kasım ayının son günlerinden bu yana İdlib’in güneyini ve doğusunu bombalıyor.

Bölgede geçen hafta başlayan kara operasyonları daha fazla kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Suriye ordusu 40’tan fazla kasaba ve köyü ele geçirdiğini bildirdi.

Ülkenin kuzeybatısında etkin olan Suriye Müdahale Koordinasyon Grubu 216, 632 kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı. Grup, birçoğunun gidecek yeri olmadığını ve güvenlik için Türkiye sınırına doğru ilerlediklerini kaydetti.

Grup, 250 civarında köy ve kasabadan göçler yaşandığını, çatışmalar nedeniyle aralarında 79 çocuğun bulunduğu 252 sivilin öldüğünü belirtiyor.

Kara operasyonu başlamadan önce Birleşmiş Milletler Şam hükümetinin geçen ay başlattığı bombardıman sonucu 60 bin kişinin İdlib’de evlerini terk ettiğini açıklamıştı.

Bölgeden gelen, sosyal medyaya yüklenen görüntülerde de uzun araç kuyrukları dikkat çekiyor.

Grup, diğer yardım kuruluşlarına olumsuz hava koşullarını da dikkate alarak evlerini terk edenler için harekete geçme çağrısında da bulundu.

Grup açıklamasında uluslararası topluma Şam hükümetine ve müttefiklerine bombalamalara ve askeri operasyonlara son vermesi çağrısı yaptı.

Hava saldırıları ve ağır bombardımanla birlikte Suriye güçleri Maaret el Numan kasabasını muhaliflerden almaya çalışıyor. Kasaba, Şam’la Halep’in kuzeyini birbirine bağlayan otoyolda stratejik öneme sahip.

Esat güçlerinin öncelikli hedefi 2012’den bu yana muhaliflerin engellediği bu stratejik otobanı yeniden açmak.

İdlib’de 3 milyondan fazla sivil yaşıyor. Bölgede El Kaide bağlantılı gruplar etkin. Birleşmiş Milletler daha önce Türkiye sınırı boyunca insani krize dikkat çekmişti.

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