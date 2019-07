200 bisikletli Ömer Halisdemir için pedal çeviriyor

“Onun için pedal çevirmek çok özel bir duygu” 6 yıldır profesyonel dağ bisikleti sporu yaptığını ifade eden Muratcan Öztoprak, “2016’da Türkiye ikinciliğim var. Heyecanlıyım, mutluyum. Onun için pedal çevirmek çok özel bir duygu, tarif edilemiyor. İlk olarak İstanbul’dan Bursa’ya gidilecek, oradan Afyon, Kütahya, Aksaray ve Niğde’ye gidilecek. Niğde’de Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret edeceğiz. Her ilden aldığımız toprağı Niğde’de mezarına bırakacağız” diye konuştu.

“Onlar canlarını verdiler, biz de sadece terleyeceğiz”

Antalya’dan gelerek 3 senedir etkinliğe katıldığını ve çok duygulandığını söyleyen Baha Sera, “Bugün 3 yıldır düzenlenen Arnavutköy Belediyesinin bir etkinliği var. Her geçtiğimiz şehirden toprak alacağız. Bu toprakları götürüp Ömer Halisdemir’in kabristanına sereceğiz ve orada bir program yapacağız. 3 senedir katılıyorum, çok duyguluyum. Devam edecekse ben de devam edeceğim. Bu duyguların tarifi yok. Her sene anlatıyoruz ama bu bitmez bir şey, onlar canlarını verdiler, biz de sadece terleyeceğiz. Sadece bizim işimiz daha kolay, üzerimize düşen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.