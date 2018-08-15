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 200 dolar bozdurana ücretsiz döner ya da köfte

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:09 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde iki lokantada, 200 dolar bozdurup makbuzu getiren kişilere ücretsiz ekmek arası döner veya köfte verilmeye başlandı.

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde iki lokantada, 200 dolar bozdurup makbuzu getiren kişilere ücretsiz ekmek arası döner veya köfte verilmeye başlandı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına tepki gösteren Ünye ilçesindeki iki lokanta işletmecisi, 200 dolar bozdurup makbuzu getiren kişilere ücretsiz ekmek arası döner veya köfte verme kararı aldı. Karşılıklı bulunan iş yerlerinin camlarına '200 dolar bozdurup getirene ekmek içi döner veya ekmek içi köfte bedava' yazısı asan lokantacılar uygulamaya başladı.

10 yıldır esnaflık yapan dürüm evi sahibi Fatih Cemallıoğlu, "ABD'nin yapmış olduğu bu baskıya karşılık devlet büyüklerimizin yalnız olmadığını, bir ve beraber olduğumuzu göstermek için böyle bir karar aldık. Bunun daha da yayılarak her esnafın uygulamasını istiyorum. Türk Lirası'nın dolar karşısında ezilmesi bizim ezilmemiz demektir. Bunun için çok büyük savaş başlatacağız. ABD'ye karşı devletimizin yanındayız" dedi.

Köfteci Sefa Güler ise dolar bozdurulmasına destek vermek için bu uygulamayı başlattıklarını belirterek, "Amerika'nın ülkemize karşı yaptığı ekonomik kısıtlamalar nedeniyle biz de esnaf olarak devletimizin yanında olduğumuzu, hiçbir zaman yabancı sermayeye boyun eğmeyeceğimizi göstermek istedik. Karınca misali biz de devletimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

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