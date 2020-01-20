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  4. 200 ekmek her gün askıda

200 ekmek her gün askıda

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Ağrı’da beş yıl önce Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği tarafından uygulamaya konulan “Askıda Ekmek“ projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün ortalama 100 adet ekmek dağıtılıyor.Ağrı’da belli başlı işletmelerde uygulanan “Askıda Ekmek“ uygulaması ile ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyaçları karşılanarak, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yardım ediliyor.

Ağrı’da beş yıl önce Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği tarafından uygulamaya konulan “Askıda Ekmek“ projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün ortalama 100 adet ekmek dağıtılıyor.
Ağrı’da belli başlı işletmelerde uygulanan “Askıda Ekmek“ uygulaması ile ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyaçları karşılanarak, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yardım ediliyor. Veren elin alan eli görmemesi anlayışıyla yıllardır uygulanan proje ile vatandaşlar tarafından yapılan maddi yardımlar “Askıda Ekmek“ uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine günlük ekmek olarak veriliyor.
“Bu uygulamayla veren el, alan eli görmüyor”
"Askıda Ekmek" uygulamasını beş yıl önce hayata geçiren işletme sahibi Yusuf Tahtalı,uygulamaya destek verilmesi gerektiğine vurgulayarak, “Askıda ekmek uygulaması beş yıldır burada yürütülüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kim tarafından yapıldığı bilinmeden ekmek yardımında bulunuluyor. Bu uygulamayla veren el, alan eli görmüyor. Bu şekilde yardımda bulunuyorlar. Çok güzel bir proje. Bu şekilde devam ediyoruz“ şeklinde konuştu.
“Günde ortalama 100 ila 120 ekmek dağıtımı yapıyoruz“
"Askıda Ekmek" uygulamasının sürdürüldüğü işletmede, günlük 200 adet ekmeği askıda ekmek için ayırdıklarını söyleyen Yusuf Tahtalı, “İhtiyaç sahibi aileler her gün buraya gelip beş veya altı adet ihtiyaçlarına göre ekmek alıyorlar. Dağıtılan ekmek sayısını her gün toplanan ekmek miktarından düşüyoruz. Günde ortalama 100 ila 120 tane ekmek dağıtımı yapıyoruz. Belli başlı tanıdığımız insanlar geliyor genelde ama bazen tanımadığımız kişilerde geliyor. Kimseyi boş çevirmiyoruz“ ifadelerini kullandı.

“Özellikle de bu soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok iyi oluyor”
Özellikle vatandaşların yardımlarıyla yürütülen bu proje kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin güldüğünü ifade eden Yusuf Tahtalı: “Vatandaşlar bazen gelip elli lira veriyor askıda ekmeğe asmamız için. Bu kırk tane ekmek ediyor. Biz bu kırk tane ekmeği askıda ekmeğe asıyoruz. Bu uygulama gerçekten çok güzel. Vatandaşlar Kızılay’dan yemek vaktinde yemeklerini aldıktan sonra buradan da ekmeklerini alıyorlar. Özellikle de bu soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok iyi oluyor. Allah hayır sahiplerinden razı olsun.“ açıklamalarında bulundu.

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