HABER

200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için 'Erik Dalı' oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evleri üyesi 200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için meydanda 'Erik Dalı' oynadı.

200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için 'Erik Dalı' oynadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evleri üyesi 200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için meydanda 'Erik Dalı' oynadı.
Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde zaman geçiren 60 yaş üstü emeklileri, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde hastalığa dikkat çekmek için meydana çıktı. Yaşları 60 ile 90 arasında değişen 200 emekli, Kapalıyol'da havuzun bulunduğu meydanda bir araya geldi. 3 aydır bugüne hazırlanan emekliler, meydanda 'Erik Dalı' adlı oyun havası eşliğinde kollarını kaldırıp oynadı. Emeklilerin gösterisini, Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Gösteri esnasında erkekler mavi, kadınlar pembe renkli 'Kalbim seni unutur mu' yazılı tişörtler giydi.
ALZHEİMERDE HAREKETLİLİK ÖNEMLİ
Projenin mimarlarından Muratpaşa Belediyesi çalışanlarından Çiğdem Kütükçü, alzheimere dikkati çekmek amacıyla her yıl farklı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Temayı 'Kalbim seni unutur mu' üzerine kurduklarını anlatan Kütükçü, bu hastalıkla aklın unutabileceğini, ama kalbin hiçbir zaman unutmadığını söyledi. Kütükçü, "Alzheimerin en büyük çözümlerinden biri hareketli olmak, dans etmek. Büyüklerimiz de Erik Dalı ile dans etmek istedi" dedi.
Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Muratpaşa ilçesinde 60 yaş üstü 70 bin vatandaşın yaşadığına dikkati çekerek, bu kişilere yönelik projelere önem verdiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için 'Erik Dalı' oynadı200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için 'Erik Dalı' oynadı200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için 'Erik Dalı' oynadı200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için 'Erik Dalı' oynadı

PARTNERMasum göründüğüne bakmayın! O milyonlarca kişiyi öldüren bir katil...Masum göründüğüne bakmayın! O milyonlarca kişiyi öldüren bir katil...
"Altyapıya destek ve yatırımlarımız artarak devam edecek""Altyapıya destek ve yatırımlarımız artarak devam edecek"
Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandımNazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

İlginizi Çekebilir

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu

Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı

Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.