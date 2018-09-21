200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için 'Erik Dalı' oynadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evleri üyesi 200 emekli, alzheimere dikkat çekmek için meydanda 'Erik Dalı' oynadı.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde zaman geçiren 60 yaş üstü emeklileri, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde hastalığa dikkat çekmek için meydana çıktı. Yaşları 60 ile 90 arasında değişen 200 emekli, Kapalıyol'da havuzun bulunduğu meydanda bir araya geldi. 3 aydır bugüne hazırlanan emekliler, meydanda 'Erik Dalı' adlı oyun havası eşliğinde kollarını kaldırıp oynadı. Emeklilerin gösterisini, Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Gösteri esnasında erkekler mavi, kadınlar pembe renkli 'Kalbim seni unutur mu' yazılı tişörtler giydi.

ALZHEİMERDE HAREKETLİLİK ÖNEMLİ

Projenin mimarlarından Muratpaşa Belediyesi çalışanlarından Çiğdem Kütükçü, alzheimere dikkati çekmek amacıyla her yıl farklı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Temayı 'Kalbim seni unutur mu' üzerine kurduklarını anlatan Kütükçü, bu hastalıkla aklın unutabileceğini, ama kalbin hiçbir zaman unutmadığını söyledi. Kütükçü, "Alzheimerin en büyük çözümlerinden biri hareketli olmak, dans etmek. Büyüklerimiz de Erik Dalı ile dans etmek istedi" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Muratpaşa ilçesinde 60 yaş üstü 70 bin vatandaşın yaşadığına dikkati çekerek, bu kişilere yönelik projelere önem verdiklerini söyledi.