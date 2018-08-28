HABER

200 GB iCloud hediyesi ister misiniz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

Apple, yeni iCloud kullanıcılarına 200 GB ücretsiz alan hediye etmeye başladı.

200 GB iCloud hediyesi ister misiniz?

Apple'ın popüler bulut depolama hizmeti iCloud özellikle iPhone ve iPad gibi Apple cihazlarının yedeklenmesi için kullanılan faydalı bir servis. Zaman zaman bu servisi için kampanyalar yaan Apple, şimdi de yeni iCloud kullanıcılarına 200 GB ücretsiz depolama alanı veriyor.

Yeni iCloud kullanıcılarına bedava 200 GB

Bu devasa ücretsiz alan veriliyor ancak bir süresi var: 2 ay. Bu süre sonunda yeni kullanıcı hizmeti kullanmaya devam etmek isterse ayda 2.99 dolar ücret ödemesi gerekiyor. Hizmeti kullanmaya başlamak için kredi kartı bilgisinin girilmesi gerekiyor. Gerekli bilgi girildikten sonra 2 aylık ücretsiz kullanım başlıyor. Eğer 2 ay sonunda hizmeti iptal ettirmezseniz aylık 2.99 dolarlık ücret kredi kartınızdan çekilmeye başlanıyor.

İlk kullanıma sunulduğu yıl olan 2011'de 5 GB depolama hizmeti ücretsiz alınabilen iCloud'da durum hala aynı. Yani iCloud hizmetini ücretsiz olarak kullanmak isterseniz depolama sınırınız 5 GB. Bu depolamayı 50 GB yapmak isterseniz 0.99 dolar, 200 GB isterseniz 2.99 dolar ve 2 TB yapmak isterseniz 9.99 aylık ödeme yapmanız gerekiyor.

iCloud Türkiye fiyatları

Apple, iCloud için Türkiye fiyatlarını da açıklıyor. Buna göre 50 GB için ayda 3.99 TL, 200 GB için ayda 11.99 TL ve 2 TB için ayda 39.99 TL ödemek gerekiyor.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Toyota Uber'e otonom sürüş yatırımı yapıyorToyota Uber'e otonom sürüş yatırımı yapıyor
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iCloud Apple 200 GB

En Çok Okunan Haberler

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eğer bu telefonları kullanıyorsanız dikkat! Hemen şimdi kontrol edin

Eğer bu telefonları kullanıyorsanız dikkat! Hemen şimdi kontrol edin

iOS 12 Beta 11 yayınlandı

iOS 12 Beta 11 yayınlandı

Samsung Galaxy Note 9 alana Gear VR hediye!

Samsung Galaxy Note 9 alana Gear VR hediye!

Huawei Mate 20 Lite duyuruldu!

Huawei Mate 20 Lite duyuruldu!

Galaxy Note 7 tarih oldu!

Galaxy Note 7 tarih oldu!

Toyota Uber'e otonom sürüş yatırımı yapıyor

Toyota Uber'e otonom sürüş yatırımı yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.