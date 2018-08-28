200 GB iCloud hediyesi ister misiniz?

Apple'ın popüler bulut depolama hizmeti iCloud özellikle iPhone ve iPad gibi Apple cihazlarının yedeklenmesi için kullanılan faydalı bir servis. Zaman zaman bu servisi için kampanyalar yaan Apple, şimdi de yeni iCloud kullanıcılarına 200 GB ücretsiz depolama alanı veriyor.
Yeni iCloud kullanıcılarına bedava 200 GB
Bu devasa ücretsiz alan veriliyor ancak bir süresi var: 2 ay. Bu süre sonunda yeni kullanıcı hizmeti kullanmaya devam etmek isterse ayda 2.99 dolar ücret ödemesi gerekiyor. Hizmeti kullanmaya başlamak için kredi kartı bilgisinin girilmesi gerekiyor. Gerekli bilgi girildikten sonra 2 aylık ücretsiz kullanım başlıyor. Eğer 2 ay sonunda hizmeti iptal ettirmezseniz aylık 2.99 dolarlık ücret kredi kartınızdan çekilmeye başlanıyor.
İlk kullanıma sunulduğu yıl olan 2011'de 5 GB depolama hizmeti ücretsiz alınabilen iCloud'da durum hala aynı. Yani iCloud hizmetini ücretsiz olarak kullanmak isterseniz depolama sınırınız 5 GB. Bu depolamayı 50 GB yapmak isterseniz 0.99 dolar, 200 GB isterseniz 2.99 dolar ve 2 TB yapmak isterseniz 9.99 aylık ödeme yapmanız gerekiyor.
iCloud Türkiye fiyatları
Apple, iCloud için Türkiye fiyatlarını da açıklıyor. Buna göre 50 GB için ayda 3.99 TL, 200 GB için ayda 11.99 TL ve 2 TB için ayda 39.99 TL ödemek gerekiyor.
Kaynak: Teknolojioku
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