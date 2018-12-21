HABER

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 09:22 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerine kurulan baraj Boğazkaya Mahallesi'ndeki evleri ve camiyi sular altında bırakmıştı. Bir tek cami minaresini örtmeye yetmeyen baraj suyu, bir de 7 asırlık çınarın dallarını aşmayı başaramadı.

200 civarinde evinde su altında kaldığı bölgedeki Derbent Barajı, Devlet Su İşleri tarafından 1991 yılında kurulmuştu. Durumla ilgili düşüncelerini dile getiren vatandaşlar ise, karşılaştıkları manzara karşısında üzüldüklerini söylüyor.

'Keşke o ağacı da kurtarabilseydik'

Samsun'un Bafra ilçesinde 27 yıl önce Kızılırmak Nehri üzerine kurulan barajla Boğazkaya Mahallesi'ndeki evler ve cami sular altında kaldı. Baraj suları bir tek cami minaresi ve 7 asırlık çınarın dallarını aşamadı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1991 yılında Kızılırmak üzerine Derbent Barajı'nın kurulmasıyla Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi’ndeki 200 civarındaki ev sular altında kaldı.
Eski yerleşim alanından su üstünde kalan tek şey, caminin minaresi ve asırlık çınarın dalları oldu. Barajın yapıldığı ilk yıllarda köylüler, batık caminin minaresine kablo uzatıp hoparlör takarak ezan okumuşlardı. Daha sonra yeni caminin yapılmasıyla ezan yeni camiden okunmaya başlandı.
Eskiden canlı ve diğer köylerin merkezi konumunda bulunan mahalle camisinin yanında bir de çınar ağacı bulunuyordu. Mahalle sakinlerinin 750 yıllık olduğunu söyledikleri çınar ağacı da baraj suları altında kaldı. Suyun yüzeyindeki çınar ağacının dallarını bir kişi odun yapmak için kesti. Su altında kalmasına ve dallarının kesilmesine rağmen çürümeyen su yüzeyinde kalan çınarın dalları hala kuşlara konaklama imkanı sağlıyor.

'HATIRALARIMIZ SUYA GÖMÜLDÜ, MİNAREYE BAKINCA HATIRALARIMIZ CANLANIYOR'

'HATIRALARIMIZ SUYA GÖMÜLDÜ, MİNAREYE BAKINCA HATIRALARIMIZ CANLANIYOR'
Su altında kalmadan Boğazkaya Mahallesi Camisi’ndeki camide imamlık yapan Mehmet Kocabaş, "Boğazkayalıyım. 1973 yılında buraya imam olarak atandım. 1980’e kadar burada görev yaptım. Daha sonra başka yerlerde imamlık yaptım. Camimiz 1936 yılında yapılmıştı. Burası çok eski bir yerleşim yeri. Baraj yapıldıktan sonra köyümüz iki üç mahalleye bölündü. Her mahallede bir cami var. Su altında kalan camimiz 400 kişilikti. Yanında Kur’an kursu vardı.
Bütün hatıralarımız suya gömülmüş olduğundan mahzunluk yaşadık, üzüldük. Fakat şimdi buradan minareye bakınca hatıralarımız tazeleniyor. Caminin yanında bir de çınar ağacı vardı. Çınar ağacının dalları duruyordu. Bir kişi odun amaçlı gitmiş dalları suyun yüzeyinden kesmiş. Ama dalların yine belli kısımları su yüzeyinde duruyor. Martılar, kuşlar o dallara konuyor. Onu da o şekilde görünce üzülüyoruz. Keşke o ağacı da kurtarabilseydik" dedi.

'İNSAN RÜYA GÖRSE BİLE ESKİ KÖYÜNDE GÖRÜYOR'

'İNSAN RÜYA GÖRSE BİLE ESKİ KÖYÜNDE GÖRÜYOR'
Su altında kalmadan mahallelerinin çok büyük olduğunu söyleyen mahalle bakkalı Efrahim Orta,"Eskiden namazlarımızı orada kılardık. Şimdi minareye bakınca insan ister istemez üzülüyoruz. Burada anılarımız var. İnsan rüya görse bile eski köyünde görüyor. Bir de çınar ağacı vardı. Su azaldı mı dalları görülüyor" diye konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğru bilinen yanlışlar! Telefonu şarjı bitmeden şarj ederseniz...

Hepimiz yapıyoruz! Telefonu şarjı bitmeden şarj edince...

Baretler sanata dönüştü

Baretler sanata dönüştü

Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Hem de en işlek caddede! Gören telefonuna sarıldı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.