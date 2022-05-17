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200 kilogram ağırlığındaki kadın hastaneye de, eve de vinçle taşınıyor: İtfaiye alıp götürüyor, nefes alamıyorum

17.05.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 200 kilo ağırlığındaki 41 yaşındaki Hayat Işık, itfaiye ekipleri olmadan hastaneye gidemiyor. Hastaneye gitmesi gerektiğinde evinden vinçle çıkarılan Işık, özel donanımlı ambulansla hastaneye taşınıyor. Yaklaşık 1 senedir yatağa bağımlı halde olduğunu söyleyen Işık, "25 yıldır fazla kilolarım var, nefes alamıyorum. 1 senedir yatağa bağımlı haldeyim. Hastaneye gittiğimizde itfaiyeyi çağırıyoruz, hastaneden geldiğimizde yine itfaiyeyi çağırıyoruz'' diyerek yaşadığı zor durumu anlattı.

200 kilogram ağırlığındaki kadın hastaneye de, eve de vinçle taşınıyor: İtfaiye alıp götürüyor, nefes alamıyorum

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nde bir evin ikinci katında yaşayan 41 yaşındaki Hayat Işık, yaklaşık 25 yıldır fazla kilolarıyla mücadele ediyor. Hem hareketsizlik hem aldığı ilaçlar sebebiyle daha da kilo alan Işık, 200 kiloya ulaştı. 1 yıl önce tamamen yatağa bağlı hale gelen Işık, solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ayağa kalkamayan Hayat Işık, itfaiye ekipleri olmadan hastaneye gidemiyor. Kalp hastası olan Işık, hastaneye gitmesi gereken zamanlarda ikinci kattaki evinden vinç yardımıyla indiriliyor. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde özel donanımlı ambulansa bindirilen Işık, taburcu edildikten sonra ise yine özel ambulansla evine getiriliyor. Işık, yine itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine çıkarılıyor.

Kendi özel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Işık'ın bütün ihtiyaçlarını eşi gideriyor. Yatağa bağımlı halde, tüm gün eşinin işten gelmesini bekleyen Işık, kilolarından kurtulmak istiyor.

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"BENİM DE GÜZEL BİR HAYATIM OLSUN İSTİYORUM"

Yaklaşık 1 senedir yatağa bağımlı halde olduğunu söyleyen Işık, "25 yıldır fazla kilolarım var, nefes alamıyorum. 1 senedir de yatağa bağımlı haldeyim. Gidip gelemiyorum. Her şeyimi eşim yapıyor. Ben kendi işimi kendim yapamıyorum, makineye bağımlıyım. Nefes alırken çok zorlanıyorum, yürüyemiyorum. Hastaneye gidip gelmek çok zor oluyor. İtfaiyeciler yardım ediyor. Evimiz iki katlı olduğu için vinçle indirip çıkarıyorlar" diye konuştu. Kilo vermek istediğini belirten Işık, "Tedavi olmak istiyorum, benim de güzel bir hayatım olsun isterim" dedi.

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HASTANEYE DE EVİNE DE VİNÇLE GİRİYOR

İtfaiye ekiplerinin kendisini indirirken zorlandığını belirten Işık, "Beni indirmek çok zor oluyor. 1 saat oluyor. Ekipler 1 saat uğraşıyorlar. Hastaneye gittiğimizde itfaiyeyi çağırıyoruz, hastaneden geldiğimizde yine itfaiyeyi çağırıyoruz. Hastaneden geldiğimde yine gelip uğraşıyorlar. Ben de bu kilodan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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