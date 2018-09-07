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200 kilogramlık şemsiyeyi böyle çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir iş yerine gelen iki kişi 200 kilogram ağırlığındaki şemsiyeyi çalarak kayıplara karıştı.

200 kilogramlık şemsiyeyi böyle çaldılar

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de bir iş yerine gelen iki kişi 200 kilogram ağırlığındaki şemsiyeyi çalarak kayıplara karıştı.
Olay geçtiğimiz Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Kozyatağı mahallesinde meydana geldi.İddiaya göre, gece saatlerinde bir apartmanın altındaki kafeye gelen iki kişi yüzlerini bez parçasıyla kapattı. Sokakta kimsenin olmadığı sırada şemşiyeyi bulunduğu yerden söken iki hırsız sürükleye sürükleye götürdü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şemsiyenin ağırlığının 200 kilogram olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

200 kilogramlık şemsiyeyi böyle çaldılar200 kilogramlık şemsiyeyi böyle çaldılar200 kilogramlık şemsiyeyi böyle çaldılar200 kilogramlık şemsiyeyi böyle çaldılar

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