200 kilometre hıza ulaşmak için pedal çevirecek

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - Türkiye’de bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için yıllardır çeşitli çalışmalar yürüten 53 yaşındaki eski milli sporcu Atilla Atay, özel üretim bisikletiyle 200 kilometre hıza ulaşmak için rekor denemesi yapacak. Atay, bu ay yapacağı rekor denemesinde araç çekmesi olmadan tamamen insan gücüyle hareket edecek. Hobi olarak başladığı bisiklete 37 yılını veren Atilla Atay, 13 yaşında milli sporcu oldu. 1995 yılından itibaren bisiklet kültürünü tanıtmak amacıyla Bisiklet Kültürünü Geliştirme Spor Kulübü Derneği bünyesinde çalışmalar yapan Atay, o yıllardan itibaren Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sosyal sorumluluk projeleriyle bisikleti harmanlayıp şehir şehir gezerek farkındalık turları düzenledi. Yıllarca yüzlerce kişiye bisiklet kültürünü anlatan ve öğreten Atay, ilk defa kendisi için bir proje hayata geçirdiğini söyledi. Bisikletle hız rekoru denemelerine başlayan Atay, bu yıl kasım ayının son haftalarında araç çekmesi olmadan tamamen insan gücüyle hareket ederek 200 kilometre hız denemesi yapacak.

“SPORDAKİ REKABETE TÜRKİYE DE DAHİL OLSUN” Her pazar günü bisiklet turları düzenleyen Atay, bisiklet kullanmanın ciddi bir iş olduğunun altını çizdi. Sarıkamış, Mardin, Diyarbakır, Van gibi Türkiye’nin daha birçok iline İstanbul’dan başlayan bisiklet turları düzenlediğini söyleyen Atay, “Her etapta insanlara bisiklet kültürünün ne denli önemli olduğunu, doğaya ve insanlığa ne kadar faydalı olduğunu anlatıyoruz. Bisiklet sadece çocukların karne hediyesi değil. Bisiklet ciddi bir iş. Ulaşım aracı, doğaya katkı veren hatta Sağlık Bakanlığı ve aile bütçesine de katkısı olan bir şey. Ben de bunu anlatmak adına algı yaratacak sıra dışı bir organizasyon yapmak istedim. Farkındalık anlamında ilk defa kendim için proje yaptım. Bunu da bir Hollandalı bisikletçi yapmıştı. Ben de ondan esinlendim. Spordaki rekabet ortamına Türkiye de dahil olsun istedim” dedi. SAKIN DENEMEYİN! Atilla Atay, projesi hakkında şöyle konuştu: “Bu sene kasım ayının son haftalarında Antalya’da 200 kilometre maksimum hız rekorunu deneyeceğim. Yaklaşık 4,5-5 kilometrelik düz bir alanda, ulaşılabilen maksimum sürate ulaşmaya çalışıyoruz. Dünyada bununla uğraşan 8-10 bisikletçi var. Bu da ileri seviye tecrübe ve güç gerektiren, tedbirleri almadığınız sürece de riskli bir iş. Sakın denemeyin ve sadece izlemekle kalın. Yaklaşık 7-8 seneden beri uğraşmış olduğum ekstrem bir projedir. Doğru mesajlar verdiğimi düşünüyorum.”