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200 kişi bar oynadı, 919 kilogramlık cağ kebabı pişirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

ERZURUM Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bar ve cağ kebabında rekor denemesi yapıldı.

200 kişi bar oynadı, 919 kilogramlık cağ kebabı pişirildi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bar ve cağ kebabında rekor denemesi yapıldı. 200'e yakın profesyonel halk oyuncusu kent meydanında bar tuttu. Ustaların forklifte çıkarak hazırladıkları 919 kiloluk cağ kebabı da vinç yardımıyla özel ocakta pişirilerek vatandaşa ikram edildi.
Merkez Yakutiye ilçesi Havuzbaşı kent meydanında etkinlikler için sabah saatlerinde hazırlıklar başladı. Ustalar tarafından terbiye edilen etler, özel olarak hazırlanan şişe yerleştirilmeye başlandı. Forklift yardımıyla etler şişe geçirildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda 919 kilogramlık cağ kebabı pişmeye hazır hale getirildi. Cağ kebabı işletmecisi Şakir Aktaş, 23 Temmuz 1919'da yapılan Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle 919 kilogramlık cağ kebabı hazırladıklarını söyledi. Etlerin hazırlanmasının kısa sürdüğünü, şiş ve ocağın 3- 4 günde yapıldığını belirten Aktaş, ilk defa rekor denemesi yapılacağını ifade etti.
200 KİŞİ BAR OYNADI
Yüzlerce Erzurumlunun katıldığı etkinlikte barda rekor denemesi için 200'e yakın folklorcu alanda hazırlık yaptı. Küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde kent meydanına sıralanan barcılara görevliler tarafından son uyarılar yapıldı. Alanda toplanan vatandaşlara etkinlikler hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, 23 Temmuz Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 88 ayrı program düzenlendiğini bildirdi. Son düzenlemelerin ardından yaklaşık 200 kişi bar oynamaya başladı. Vatandaşların da coşkuyla izlediği bar oyunu sonrası açıklama yapan Vali Okay Memiş, Erzurum Kongresi etkinliklerinin bir festival havasında gerçekleştirildiğini söyledi. 10'a yakın halk oyunları ekibinin rekor denemesine katıldığını belirten Vali Memiş, etkinliklerin 23 Temmuz'a kadar devam edeceğini bildirdi. Bar gösterisinin ardından bu kez vatandaşlar çalan müzik eşliğinde atabarı oynamaya başladı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da vatandaşlarla atabarı oynadı, halay çekti.
919 KİLOGRAMLIK KEBABI VİNÇ TAŞIDI
Barda rekor denemesinin ardından özel şişte hazırlanan kebabın yine ustalar tarafından yapılan ocağa yerleştirilmesi için alana vinç getirildi. Halatla kaldırılan cağ kebabı, uzun uğraşlar sonunda forkliftin de yardımıyla ocağın üzerine yerleştirildi. Daha önce yakılan ateşte pişirilen kebabı ilk olarak Vali Okay Memiş kesti. Program daha sonra yerel sanatçıların konseriyle devam etti. Yaklaşık bir saatte hazırlanan cağ kebabı, etkinliklere katılan vatandaşlara ikram edildi.
Bu arada, etkinlikler kapsamında sabah erken saatlerde dağcılar 3125 metre yüksekliğindeki Palandöken'e tırmandı. Zirvede bayrak açan dağcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

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200 kişi bar oynadı, 919 kilogramlık cağ kebabı pişirildi200 kişi bar oynadı, 919 kilogramlık cağ kebabı pişirildi200 kişi bar oynadı, 919 kilogramlık cağ kebabı pişirildi200 kişi bar oynadı, 919 kilogramlık cağ kebabı pişirildi

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