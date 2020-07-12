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  4. 200 kişinin içinde bulunduğu ABD donanmasına ait gemide patlama!

200 kişinin içinde bulunduğu ABD donanmasına ait gemide patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2020 22:47 | Son Güncelleme

ABD’nin San Diego şehrinde 200 kişinin içinde bulunduğu askeri gemide yangın çıktı.

200 kişinin içinde bulunduğu ABD donanmasına ait gemide patlama!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde Deniz Üssü'ndeki USS Bonhomme Richard adlı askeri gemide sebebi henüz bilinmeyen bir patlama ardından da yangın çıktı.

BİR KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

En az bir kişinin dumandan zehirlendiği yangına müdahale devam ediyor. Üssün basın sorumlusu Krishna Jackson, yangının sabah 9 sularında çıktığını, şu ana kadar bir kişinin dumandan zehirlendiğini doğruladı.

YAKLAŞIK 200 DENİZCİ VE SUBAYIN GEMİDE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

840 metrelik hücum gemisinde çıkan yangının sebebi ve nerede başladığı henüz bilinmiyor. Yaklaşık 200 denizci ve subayın gemide olduğu tahmin ediliyor. (DHA)

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