200 liralık alışveriş yapıp, 20 liralık hediye kutusunu çaldılar

Tolga YANIK KONYA DHA)KONYA'da ev eşyası satan bir işyerinden kredi kartıyla alışveriş yapan iki kadının 20 lira değerindeki hediye kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 11 Ekim günü saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Keçeciler Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Özkaya'ya ait ev eşyası satan işyerine gelen iki kadın, mağazada dolaşıp, alışveriş yapmaya başladı. Ellerindeki malzemelerle bir ara kapının önüne çıkan iki kadından biri, aldığı hediye kutusunu dışarıya bıraktı. Daha sonra içeri girip alışveriş yapmaya devam eden kadınlar, yaklaşık 200 lira tutan eşyaların parasını kredi kartıyla Özkaya'ya ödeyip işyerinden ayrıldı. Kadınlar önceden dışarıya bıraktığı hediye kutusunu da alıp işyerinden ayrıldı. Kadınlardan birinin, elindeki hediye kutusunu arkadaşına gösterip karşılıklı gülüşmeleri dikkat çekti. Hırsızlık olayı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarını izleyen Mustafa Özkaya, hediyelik kutuyu çaldıklarını fark ettiği kadınlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

