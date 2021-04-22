"200 Milyon Doz Aşı Hedefini Başardık”

Corona virüsüne karşı aşılama programıyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, 100 günde 200 milyon doz aşı hedefine ulaşıldığını “başardık” diyerek açıkladı. Aşılama sürecinde “yeni bir aşamaya” gelindiğini belirten Biden ayrıca işverenlere, çalışanlarına aşı olmaları için ücretli izin imkanı tanımaları koşuluyla vergi indirimi teklif etti.

Biden, başkanlık görevini devralmadan önce, başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon kişinin Corona virüsü aşısı olmasını sağlama vaadinde bulunmuş, geçen ay bu hedefe ulaşıldığında da yeni hedefi 200 milyon doz aşı olarak belirlemişti.

Nisan ayının ortası itibariyle, 328 milyonun üzerinde nüfusa sahip ülkede yetişkinlerin yüzde 50’sinden fazlasının en az bir doz aşı olduğu ve haftalık ortalama 28 milyon doz aşı yapıldığı belirtiliyor.

Başkan bugünkü konuşmasında, “Aşılar hem kendi hayatınızı kurtarabilir, hem de büyükannenizin, iş arkadaşınızın, market çalışanının ya da bu krizde size ve komşularınıza yardımcı olan postane çalışanının hayatını kurtarabilir. Bu yüzden aşı olmalısınız” ifadelerini kullandı.