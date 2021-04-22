"200 Milyon Doz Aşı Hedefini Başardık”

Corona virüsüne karşı aşılama programıyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, 100 günde 200 milyon doz aşı hedefine ulaşıldığını “başardık” diyerek açıkladı. Aşılama sürecinde “yeni bir aşamaya” gelindiğini belirten Biden ayrıca işverenlere, çalışanlarına aşı olmaları için ücretli izin imkanı tanımaları koşuluyla vergi indirimi teklif etti.
Biden, başkanlık görevini devralmadan önce, başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon kişinin Corona virüsü aşısı olmasını sağlama vaadinde bulunmuş, geçen ay bu hedefe ulaşıldığında da yeni hedefi 200 milyon doz aşı olarak belirlemişti.
Nisan ayının ortası itibariyle, 328 milyonun üzerinde nüfusa sahip ülkede yetişkinlerin yüzde 50’sinden fazlasının en az bir doz aşı olduğu ve haftalık ortalama 28 milyon doz aşı yapıldığı belirtiliyor.
Başkan bugünkü konuşmasında, “Aşılar hem kendi hayatınızı kurtarabilir, hem de büyükannenizin, iş arkadaşınızın, market çalışanının ya da bu krizde size ve komşularınıza yardımcı olan postane çalışanının hayatını kurtarabilir. Bu yüzden aşı olmalısınız” ifadelerini kullandı.
Aşılama süreciyle ilgili son verilere göre geçen hafta uygulanan toplam doz sayısında düşüş kaydedildi. Başkan Biden’ın 16 yaş üzeri herkese aşı yapılmasının önünü açmasına rağmen aşıya talepte gözlemlenen bu düşüşte, Johnson & Johnson firmasının aşısının güvenlik kontrolu amacıyla geçici olarak durdurulmasının da etkisi olabileceği tahmin ediliyor.
Biden yönetimi yetkilileri, şu an günde ortalama 3 milyon dozun yapıldığı ülkede bu aşılama hızını korumanın zorlaşmasından kaygı duyuyor.
130 milyon Amerikalı henüz hiç Corona aşısı olmadı.
Yapılan son anketlerin sonuçları, aşıya karşı olumsuz yaklaşımın azaldığını gösteriyor ancak yetkililer aşıya erişim sürecinin, başta risk grubunda olmayan ve bu nedenle de aşı olma konusunda genelde bir aciliyet hissetmeyen gençler olmak üzere, tüm Amerikalılar için daha kolay hale getirilmesi gerektiği görüşünde.
Biden konuşmasında, çalışanların ücretli izin alarak aşı olmalarını sağlayacak küçük işletmelere vergi indirimi sunulacağını açıkladı. Bu vergi indiriminin maliyeti, geçen ay Kongre’nin onayladığı 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsüyle mücadele teşvik paketinden karşılanacak.
Büyük firmaların da çalışanlarına aşı olmaları için kolaylık sağlaması gerektiğini savunan Biden, “Büyük ya da küçük, her eyaletteki, tüm işverenlere sesleniyoruz. Çalışanlara aşı olmaları için ihtiyaç duydukları ücretli izni sağlayın” dedi.
Beyaz Saray’dan açıklanan son verilere göre çalışan yetişkinler arasında şu ana kadar en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 43.
Beyaz Saray’ın 40 binden fazla eczane ile işbirliği içinde yürüttüğü aşılama programı sayesinde şu an Amerikalılar’ın yüzde 90’ının yaşadıkları yere en fazla 8 kilometre uzaklıkta bir aşı merkezine erişim imkanı olduğu belirtiliyor.
Biden yönetimi, Amerika’da Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz tarihi itibariyle yaşamın büyük oranda normale döneceği vaadinde bulunduğundan, aşılama sürecini hızlandırma çabasında.
Biden ayrıca Mayıs ayının sonu itibariyle tüm Amerikalı yetişkinlerin, Temmuz ayının başı itibariyle de 16 yaş üzeri tüm Amerikalılar’ın aşı olmuş olmasını hedefliyor.