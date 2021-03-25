200 MP kameraya sahip telefonlar geliyor

Akıllı telefon pazarında yer alan Samsung’un yenilikçi hamlelerine bir yenisi daha eklenmek üzere. Güney Koreli teknoloji devi ilerleyen dönemde telefonlarında 108MP yerine tam 200MP’lik sensörler kullanmaya başlayacak. Evet yanlış duymadınız tam 200MP’lik sensör.

Halihazırda pek çok isim orta segment modellerinde 108MP’lik kameralar kullanmaya başlamış durumda. Güney Koreli şirket yeni hamlesiyle rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Elbette 200MP’lik sensörlerin hangi modellerde ya da hangi seride kullanılacağı şimdilik netleşmiş değil.

SAMSUNG TELEFONLARDA KULLANILABİLİR

Şunu da belirtmemiz gerekiyor. Bu paylaşımın Exynos hesabından yapılmış olması, 200MP’lik kameraların ilk etapta Samsung cihazlarında kullanılacağı anlamına geliyor. Çünkü halihazırda Exynos yongalarını kullanan çok fazla isim bulunmuyor.

Malum, söz konusu yüksek çözünürlüklü sensörler olduğunda bu sensörlerin yonga seti tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Görünen o ki 200MP’lik bu sensörler şimdilik yalnızca uyumlu Exynos yongalarına sahip modellerde kullanılacak.

Tabi ki şunu da unutmamak gerekiyor. Söz konusu kamera olduğunda çözünürlük tek başına çok bir şey anlam ifade etmeyebiliyor.

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