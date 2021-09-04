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200 MP’lik telefon geliyor

04.09.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 MP, 80 MP, 108MP derken şimdi de 200 MP’lik kameraya sahip telefonlar geliyor.

200 MP’lik telefon geliyor

Son yıllarda özellikle akıllı telefonların kameralarında muazzam ilerlemeler kaydedildi. Aslında hiçbir kullanıcı işin bu boyutlara varacağını düşünmüyordu. Malum, eskiden tüm telefonlarda tek bir ana kamera bulunuyordu. Sonradan bu sayı ikiye çıktı. Ardından 3, 4 ve 5 ana kameraya sahip modeller çıkmaya başladı.

Şimdilerde çıkan orta segment modellerde yaygın olarak 3 ya da 4 ana kameraya yer verildiğini söyleyebiliriz. Bu da yetmedi çözünürlükler artmaya başladı. Hali hazırda 108 MP çözünürlükte kameraya sahip pek çok model bulunmakta.

Sızdırılan son bilgilere göre 108 MP’lik çözünürlükler de artık mazide kalmak üzere. Çünkü Samsung 200 MP çözünürlüğe sahip kamerasını geliştirmeyi başardı. Üstelik bu kamera kullanıma hazır hale gelmiş durumda. Muhtemelen Güney Koreli teknoloji devi sıradaki amiral gemisi modelinde 200 MP’lik kamerasını kullanacaktır.

Tabi ki bir telefonda 200 MP çözünürlükte bir kameraya ne kadar ihtiyaç olduğu farklı bir konu. Keza pek çok cihazda 48 ya da 64MP’lik kamera bulunmasına karşın kullanıcılar daha düşük çözünürlüklerde fotoğraflar çekmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla bir telefona 200 MP’lik kamera koymanın kullanıcıya olan yansımasını da görmek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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