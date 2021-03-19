200 STK’dan HDP’ye Kapatma Davasına Tepki

Doğu ve Güneydoğu’nun değişik illerindeki baro, tabip odaları, ticaret ve sanayi odaları, meslek örgütlerinin de aralarında bulunduğu 200’e yakın sivil toplum kuruluşu, ortak bir açıklama yaparak, HDP’ye kapatılma davası açılmasına tepki gösterdi. Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Van, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Erzurum ve Kars gibi illerde faaliyet gösteren STK’lar adına yapılan ortak yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşundan bu yana 24 siyasi parti kapattığına dikkat çekildi. Açıklamada siyasi partilerin kapatılmasının siyaseti güçsüzleştirdiğine vurgu yapılarak şu görüşlere yer verildi: “Bölgemizdeki birçok il ve ilçe, 2016 yılından beri, seçilmiş belediye başkanlarının yerine merkezi yönetim tarafından kayyum olarak atanan vali ya da kaymakamlar tarafından yönetilmektedir. Genel bir uygulama haline gelen kayyum uygulaması demokrasiye olan inancı zayıflatmıştır. Geçmiş tecrübelerimizle de sabit olduğu üzere, siyasi partileri kapatmak suretiyle siyaset kurumunu güçsüzleştirmek ve etkisiz hale getirmek, ülkemizi demokratik değerlerden ve nihai hedef olan Avrupa Birliği üyeliğinden daha da uzaklaştıracağı gibi aynı zamanda siyaset dışı araçların daha da güçlenmesine yol açacaktır.”

“Anayasa Mahkemesi davayı reddetsin” Açıklamada Anayasa Mahkemesi’ne davayı reddetme çağrısı yapılarak, “Biz aşağıda imzası bulunan STK’lar ve meslek örgütleri olarak; parti kapatma ve milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının ülkemize bir yarar sağlayamayacağını, pandeminin etkisiyle artan ekonomik sorunları daha da ağırlaştıracağını, çoğulculuk ve hukuk devleti ilkesi açısından da kırılmalara yol açacağını düşünüyor ve değerlendiriyoruz. Bu nedenle siyaset kurumunu denklem dışına itecek uygulamalardan vazgeçilmeli. Ekonomik, sosyal ve insan hakları alanındaki reformlara öncelik ve hız verilmesinin, ülkemizin ve tüm yurttaşlarımızın yararına olacağı kanısındayız. Anayasa Mahkemesi'nin HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin olarak, AİHM’in daha önce birçok parti kapatma davasında ortaya koyduğu kriterleri dikkate alarak kapatma talebini reddetmelidir” denildi. İHD Genel Başkanı gözaltına alındı Bu arada Gara operasyonu sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eleştirilerine hedef olan İnsan Hakları Derneği'nin Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı. Türkdoğan’ın gözaltına alınmasına ilişkin Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği ortak bir açıklama yaptı.