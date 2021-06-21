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200 TL altı spor ayakkabı modelleri ile aradığınız ayakkabıyı kolayca bulun

18.06.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

200 TL’nin altında, kaliteli malzemeden üretilmiş rahat ayakkabılar ile karşınızdayız...

200 TL altı spor ayakkabı modelleri ile aradığınız ayakkabıyı kolayca bulun

Ayakkabı alırken, ayak sağlığına uygun olan modelleri tercih etmeye özen gösteririz. Kimi modeller görsel olarak bizi kendisine çekse de, bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte bu noktada hem bütçenize uygun, hem de ayağınızı rahat ettirecek ayakkabıları bu listede bir araya getirdik.

1- Yürüyüşünüz onunla daha konforlu!

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Bir yürüyüş ayakkabısı olan Lotto Autograph V, özel ‘Lotto Taban Teknolojisi’ sayesinde, ayağınızın şeklini alır ve rahat bir kullanım sağlar. Unisex bir ayakkabı olan Autograph V, ideal bir yürüyüş ayakkabısıdır ve günlük kullanım için de oldukça kullanışlıdır.

Fiyat: 190,81 TL

2- Rahatlık ve şıklık bir arada!

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Jump 24927 Kadın Spor Ayakkabısı, günlük hayatta kullanabileceğiniz rahat ve şık bir ayakkabı. Yumuşak tabana sahipliğiyle, ekstra bir konfor sağlıyor. Aynı zamanda, ayağın hareketlerine uyum sağlıyor.

Fiyat: 136,30 TL

3- Dayanıklılık ve hafiflik birlikteliği!

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Jump 24715 Erkek Spor Ayakkabı’yla spor yaparken rahatlığı ve hafifliği hissedebilirsiniz. Ayrıca, hafif yapıda bir yastıklama için kalıp kesim orta tabanlığa da sahiptir. EVA taban materyalı sayesinde, darbeleri en aza indirgeyerek ayağınızın hareketlerine uyum sağlar.

Fiyat: 137,52 TL

4- Güçlü ve çarpıcı tasarım!

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Slazenger’ın günlük kullanıma uygun, şık bir tasarımıyla göz dolduran modeli Slazenger Erkek Spor Ayakkabısı, koşu, yürüyüş ve spor için uygun bir tercih olur. Spor yaparken rahatlığın ve konforun yanında şıklık da sizlerle!

Fiyat: 129,43 TL

5- Bu rahatlığı sonuna kadar hissedeceksiniz!

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Rahat ve hafif bir yapıda olmasıyla Jump Kadın Sneaker, günlük kullanımlarda konfor isteyenler için uygun bir seçenek. Ayrıca, koşu için de oldukça uygun. Dayanıklı ve kaliteli malzeme seçimi ise dikkat çekici özelliklerinden.

Fiyat: 131,79 TL

6- Koşarken de rahatlık sizinle olsun…

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Kinetix Norton PU Koşu Ayakkabısı, koşu veya yürüyüş farketmeksizin konfor ve hareket rahatlığı sağlar. Kullanıcı dostu tasarımı ve rahatlığıyla kullanıcıların büyük beğenisini toplayan Kinetix Norton PU, göz ardı etmemeniz gereken bir model.

Fiyat: 110,88 TL

7. Şıklık ve Modernlik: Pierre Cardin Klasiği!

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Pierre Cardin düz erkek ayakkabısı, %100 hakiki deriden üretilmiş bir model. Şık ve modern görünümüyle, dikkatleri üzerine çeken bir ayakkabı. Fiyatının çok ötesinde bir kalite sağlayan Pierre Cardin, sizlere ekstra bir şıklık katacak.

Fiyat: 117,50 TL

8- Modası geçmeyen Sneaker’lar ile her ortama uyum sağlayın!

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Dört mevsimde de giyebileceğiniz bu ayakkabıyla, günlük hayatın koşuşturmacası içinde “hangi ayakkabıyı giysem” derdinden kurtulacaksınız. Tüm kıyafetlerinize rahatlıkla uyum sağlayacak olan Lumberjack Liponis WMN Lacivert Kadın Comfort Ayakkabı, şık gösterüşünün yanısıra oldukça da konforlu.

Fiyat: 143,49 TL

9- Esnekliğin modayla buluşması

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İster günlük,ister ofiste ve iş ortamında rahatça kullanabileceğiniz bu ayakkabıyla kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Hakiki deriden imal edilen bu ayakkabı oldukça da esnek… Özellikle üzerindeki delikler sayesinde, yaz aylarında ayağınız maksimum rahatlığa ulaşacak. Dockers by Gerli erkek ayakkabısı, şık görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Fiyat: 157,86 TL

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