200 TL altı spor ayakkabı modelleri ile aradığınız ayakkabıyı kolayca bulun

Ayakkabı alırken, ayak sağlığına uygun olan modelleri tercih etmeye özen gösteririz. Kimi modeller görsel olarak bizi kendisine çekse de, bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte bu noktada hem bütçenize uygun, hem de ayağınızı rahat ettirecek ayakkabıları bu listede bir araya getirdik.

1- Yürüyüşünüz onunla daha konforlu!

Bir yürüyüş ayakkabısı olan Lotto Autograph V, özel ‘Lotto Taban Teknolojisi’ sayesinde, ayağınızın şeklini alır ve rahat bir kullanım sağlar. Unisex bir ayakkabı olan Autograph V, ideal bir yürüyüş ayakkabısıdır ve günlük kullanım için de oldukça kullanışlıdır.

Fiyat: 190,81 TL

2- Rahatlık ve şıklık bir arada!

Jump 24927 Kadın Spor Ayakkabısı, günlük hayatta kullanabileceğiniz rahat ve şık bir ayakkabı. Yumuşak tabana sahipliğiyle, ekstra bir konfor sağlıyor. Aynı zamanda, ayağın hareketlerine uyum sağlıyor.

Fiyat: 136,30 TL

3- Dayanıklılık ve hafiflik birlikteliği!

Jump 24715 Erkek Spor Ayakkabı’yla spor yaparken rahatlığı ve hafifliği hissedebilirsiniz. Ayrıca, hafif yapıda bir yastıklama için kalıp kesim orta tabanlığa da sahiptir. EVA taban materyalı sayesinde, darbeleri en aza indirgeyerek ayağınızın hareketlerine uyum sağlar.