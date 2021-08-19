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200 yıldır cevap bulunamıyordu! "Üç Cisim Problemi" çözüldü

19.08.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Hayfa kentindeki Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan iki bilim insanı, "Üç Cisim Problemi" adı verilen fizik problemini çözmeyi başardı. 200 yıldır cevabı bulunamayan problemin çözülmesiyle Güneş, Dünya ve Ay arasındaki kütle çekim ilişkisi daha detaylı bir şekilde öğrenilebilecek.

200 yıldır cevap bulunamıyordu! "Üç Cisim Problemi" çözüldü

"Üç Cisim Problemi" uzun süredir çözülmeyi bekleyen bir problemdi. Herhangi iki gezegen çekim kuvvetine bağlı hareketleri anlamaya yarayan denklemlerin çözümleri halihazırda yapılabiliyordu. Ancak üç veya daha fazla gezegenin yer çekimine ilişkin hesaplamaları içeren "Üç Cisim Problemi" iki asırdır çözüme kavuşmayı bekliyordu. Ancak İsrailli 2 bilim insanı bu problemi çözmeyi başardı.

"ÜÇ CİSİM PROBLEMİ" ÇÖZÜME KAVUŞTU

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, İsrail'in Hayfa kentindeki Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan Hagai Perets ve doktora öğrencisi Barry Ginat, üç veya daha fazla gezegenin yer çekimine ilişkin hesaplamaları içeren "Üç Cisim Problemi"ne yoğunlaştı ve bir çözüm yolu buldu.

Üç Cisim Problemi

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İkili, üç gezegen arasındaki her etkileşime dair hareket olasılıklarını hesapladı ve daha sonra Matematiğin "rassal yürüyüş" yöntemi ile ihtimal dahilindeki her sonucun nihai olasılıklarını birleştirerek sonuca ulaştı.

ÖNGÖRÜLERE IŞIK TUTACAK

200 yıl sonra gelen çözüm, Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin gelecekteki konumlarına ilişkin öngörülere ışık tutmaya yarayacak.

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Ayrıca, Güneş, Dünya ve Ay arasındaki kütle ilişkisi daha detaylı bir şekilde öğrenilebilecek.

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İsrail
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